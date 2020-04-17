Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб. В нем она заявила, что в скором времени город подойдет к пику заболеваемости коронавирусом.
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Пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на ближайшие 2-3 недели – Ракова

Москва 2403:26

Анастасия Ракова рассказала, к чему надо готовиться москвичам

Парламентская газета04:25

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

РИА Новости02:51

Москва приближается к пику заболеваемости короновирусом

Ёлдаш03:00

Власти Москвы дали прогноз по пику заболеваемости коронавирусом

RT на русском02:43

Власти Москвы рассказали, когда настанет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией

ТАСС02:40

Анастасия Ракова: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели

Агентство Москва02:39
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Общество

В Воронежской области коронавирусом заразился 10-месячный ребенок

В Воронежской области диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился еще у 19 человек.
РИА Воронеж 04:36
1
Общество

В Челябинской области снова продлили режим самоизоляции

Решением губернатора Челябинской области режим обязательной самоизоляции в регионе продляется до 30 апреля включительно.
Радио Business FM Челябинск 03:04
30
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
31
Политика

Власти США мобилизовали спецотряд для эвакуации Белого дома

Власти США в связи с пандемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона.
РЕН ТВ вчера в 23:09
10
Общество

Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 14%

Число заболевших увеличилось более чем на 14%. При этом сообщается, что первый случай заражения подтвердился в Республике Алтай.
ИА Красная Весна 04:50
Общество

В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
4
Экономика

ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

Центробанк рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ведомости 04:21
14
Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Общество

Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
32
Наука

Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным

В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией.
ТАСС 02:00
8
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
119
Здоровье

Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше

По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
25
Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,8K
Футбол

Уткин высказался об уходе Путина с поста президента

Известный видеоблогер и футбольный журналист Василий Уткин дал онлайн-интервью украинской журналистке Алесе Бацман, в котором ответил на самые острые вопросы.
Евро-футбол.ру вчера в 18:31
2
Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

В среду глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 11:08
2,6K
Общество

В Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом в Тульской области увеличилось на 25 человек.
Тульская пресса 04:24
40
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
654
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве

Попытки аналогичного мошенничества на этой неделе зафиксировали и в Сбербанке.
Говорит Москва 00:53
41
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
3,9K
Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% в первом квартале 2020 года

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2020 года составил 20,650 трлн юаней (порядка $3 трлн), сократившись на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 23:24
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Происшествия

В Рыбинске SARS-CoV2 выявлен у сотрудника больницы № 1

REGNUM 02:55
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,8K
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
3
Общество

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва 02:42
1
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,9K
Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
121
Общество

23 человека в Ярославской области заболели коронавирусом за сутки

23 человека в Ярославской области заболели коронавирусом за сутки.
ГТРК Ярославия вчера в 08:51
62
Автоспорт

«Формула-1» может провести три гонки в Сильверстоуне

Матч ТВ вчера в 16:58
Общество

Госдума приняла закон, освобождающий от НДФЛ выплаты медикам и бизнесу

Москва, 17 апреля 2020, 10:40 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:40
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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