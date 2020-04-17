Коронавирус
РБКВласти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб. В нем она заявила, что в скором времени город подойдет к пику заболеваемости коронавирусом.
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Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь вчера в 03:35
Общество
В Приморье отправили в отставку министра цифрового развития
Заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук уволен с занимаемой должности, 17 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 01:47
Общество
В Тюмени 14 военнослужащих заразились коронавирусом
Как сообщает РИА Новости, среди заболевших — 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник.
МордовМедиа вчера в 10:09
Общество
Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции
В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой.
7 новостей 02:14
Политика
Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию
Диалога с Вашингтоном по новым российских системам гиперзвукового оружия не может быть без обсуждения аналогичных американских проектов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Российская газета 02:55
Политика
Трамп объявил о постепенном снятии карантина в США
Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета вчера в 19:03
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Политика
РБК: в Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 15 апреля в 13:54
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Общество
В Челябинской области продлён режим повышенной готовности
Челябинск, 17 апреля 2020, 10:10 — REGNUM Режим повышенной готовности продлён в Челябинской области до 30 апреля.
REGNUM 03:10
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ вчера в 14:39
Происшествия
В Рыбинске SARS-CoV2 выявлен у сотрудника больницы №1
Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудников и пациентов нескольких больниц в Ярославле и Гаврилов-Яме.
REGNUM 02:55
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru вчера в 14:25
Здоровье
В Ухане пересчитали заболевших и умерших от коронавируса
По данным на 16 апреля, за все время с момента начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились 82 367 человек, 77 944 из них выздоровели, а 3342 человека умерли.
РБК 03:16
Общество
В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с коронавирусом
В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.
РИА Новости 00:37
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, курсы евро и доллара показали значительное снижение, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:15
Общество
В Крыму выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:08
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Экономика
Почти 50% малых и средних предприятий не могут получить господдержку
По данным Торгово-промышленной палаты, 48% малых и средних предприятий России сообщают о невозможности воспользоваться мерами государственной поддержки, которые были приняты правительством для помощи пострадавшим от борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец 01:37
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 15 апреля в 10:56
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru 15 апреля в 07:38
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни
В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
Экономика
Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
Общество
Все регионы России оказались заражены коронавирусом
Общественное телевидение России вчера в 13:08
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25