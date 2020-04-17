Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб. В нем она заявила, что в скором времени город подойдет к пику заболеваемости коронавирусом.

Общество В Приморье отправили в отставку министра цифрового развития Заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук уволен с занимаемой должности, 17 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства. 11

Общество Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой. 176

Политика Замглавы МИД РФ озвучил условия диалога с США по гиперзвуковому оружию Диалога с Вашингтоном по новым российских системам гиперзвукового оружия не может быть без обсуждения аналогичных американских проектов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия В Рыбинске SARS-CoV2 выявлен у сотрудника больницы №1 Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у сотрудников и пациентов нескольких больниц в Ярославле и Гаврилов-Яме.

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Здоровье В Ухане пересчитали заболевших и умерших от коронавируса По данным на 16 апреля, за все время с момента начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились 82 367 человек, 77 944 из них выздоровели, а 3342 человека умерли.

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Финансы Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов На открытии торгов в пятницу, 17 апреля, курсы евро и доллара показали значительное снижение, гласят данные Мосбиржи.

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