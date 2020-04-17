Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб. В нем она заявила, что в скором времени город подойдет к пику заболеваемости коронавирусом.
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Анастасия Ракова рассказала, к чему надо готовиться москвичам

Парламентская газета04:25

Анастасия Ракова: Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели

Агентство Москва02:39

Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

РИА Новости02:51

Власти Москвы дали прогноз по пику заболеваемости коронавирусом

RT на русском02:43

Власти Москвы рассказали, когда настанет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией

ТАСС02:40

Москва приближается к пику заболеваемости короновирусом

Ёлдаш03:00

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

РБК02:35
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Энергетика

Кремль ждет эффекта от сделки ОПЕК+ через несколько дней

Кремль ожидает эффекта от сделки ОПЕК+ уже через несколько дней, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,3K
Экономика

Решетников исключил вероятность дефолта по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала исключил вероятность повторения дефолта 1998 года в России.
RT на русском вчера в 15:43
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
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Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
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Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
2,3K
Общество

В Санкт-Петербурге более 100 медработников заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге коронавирус подтвержден более чем у 100 медработников. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.
Аргументы и Факты 06:54
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Политика

В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая

В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн 15 апреля в 14:53
1,8K
Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Протоколы россиян были аннулированы, штрафы им не назначат. Издание уточняет, что двое знакомых были задержаны в прошлую субботу, 11 апреля.
Lenta.ru 07:42
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Политика

Индия отправит России до 100 миллионов таблеток гидроксихлорохина

Индия до начала мая направит в Россию крупную партию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил российский посол в Нью-Дели Николай Кудашев.
Российская газета 07:19
5
Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно будет найти самолет и бежать из страны, если МВФ не выдаст Киеву очередной кредит.
Газета.Ru 07:13
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Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
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Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
374
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
374
Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
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Политика

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
318
Общество

Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
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Авто

«АвтоВАЗ» запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada

"АвтоВАЗ" запустил систему онлайн-заказа на весь модельный ряд автомобилей Lada, говорится в сообщении компании.
ТАСС вчера в 07:06
61
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
598
Недвижимость

Путин предложил россиянам льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране льготной программы по ипотечному кредитованию граждан.
Комсомольская правда вчера в 20:29
3,1K
Здоровье

В Оренбургской области за сутки выявили 21 новый случай коронавируса

Новые случаи заражения касаются разных районов области.
Эхо Москвы в Оренбурге 15 апреля в 06:59
Политика

МИД занялся розыском российских школьников в США

МИД заверяет, что совместно с российскими дипломатическими учреждениями в США делает всё возможное для розыска детей.
МордовМедиа 14 апреля в 15:52
4,6K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
435
Общество

Вернувшиеся из Сеула хабаровчане устроили дебош в обсерваторе

Помещенные в обсерватор на карантин хабаровчане, вернувшиеся из Сеула, потребовали отпустить их домой и устроили дебош, у них взяты положительные пробы на новый коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Фургал.
Взгляд.ру 07:12
12
Армия и оружие

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», – заявил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.
Взгляд.ру вчера в 01:22
988
Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия 05:50
51
Путешествия

Раскрыты сроки возобновления поездок туристов в Турцию

Lenta.ru 07:54
24
Игры

Магазин Humble Bundle бесплатно раздаёт приключенческую игру Manual Samuel

Ubisoft предоставила возможность бесплатно забрать Assassin's Creed II, а Sony предложила всем владельцам PS4 добавить в библиотеку Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey.
3DNews 03:35
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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