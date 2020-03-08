Общество

РБКРБКВласти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
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Власти Москвы: нарушившим режим самоизоляции может грозить до 5 лет колонии

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