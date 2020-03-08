Общество
РБКВласти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
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Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
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Судья Федотов рассказал про свое увольнение с канала «Матч ТВ»
Футбольный арбитр всероссийской категории Игорь Федотов объяснил, почему его уволили с телеканала «Матч ТВ», где он выступал в роли эксперта.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
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Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon на МКС
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Общество
В Болгарии выявили четыре случая заражения коронавирусом
Первые случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Болгарии.
Космос
Новый марсоход НАСА получил официальное имя
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Космические объекты угрожали МКС более 200 раз
За время работы центра были выданы предупреждения о 1487 опасных сближениях космических объектов с орбитальной станцией «Мир».
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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Происшествия
Шестиэтажная гостиница с десятками людей на карантине рухнула в Китае
Не менее 70 человек оказались под завалами отеля в китайской провинции Фуцзянь.
Армия и оружие
«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Политика
Путин определил полномочия Медведева
Глава государства Владимир Путин подписал указ, определяющий, в частности, функции заместителя председателя Совета безопасности.
Происшествия
В лесу под Новгородом женщина нашла немецкий склад с 736 боеприпасами
В лесу в 300 метрах от поселка Демянск в Новгородской области женщина нашла склад времен войны со снарядами.
Армия и оружие
В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками
Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
Общество
Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Культура
Из-за блатных участников раскритиковал шоу «Голос» Пресняков-старший
На музыкальное шоу «Голос», которое показывают по Первому каналу, очень часто попадают по блату, рассказал Владимир Пресняков-старший.
Экономика
В ФАС сообщили о неконтролируемом росте цен на сахар в России
В России возможен неконтролируемый рост цен на сахар в случае, если не будут предприняты меры по регулированию спроса и предложения на внутреннем рынке.