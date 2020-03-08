Общество

РБКРБКВласти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
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Власти Москвы предупредили о сроках до пяти лет за нарушение карантина по коронавирусу

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Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

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Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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