Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
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Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

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