Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Энергетика Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула на 31% После неудачной сделки ОПЕК в первый рабочий день стоимость нефти марки Brent рухнула более чем на 30%, достигнув показателя 31,43 доллара за баррель.

Политика Путин выступил против идеи возглавить Госсовет Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.

Армия и оружие Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО Аналитик отмечает, что созданная в США Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD), которая позволяет перехватывать ракеты на середине их полета, то есть в космосе, в реальности легко обходится.

Политика Замгенпрокурора Украины возглавил следственную группу по делу MH17 Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов стал главой международной следственной группы, которая расследует дело о крушении Boeing 777 в Донецкой области.

Общество Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Политика Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.

Футбол «Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании Севильский «Бетис» победил мадридский «Реал» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

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Политика Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.

Экономика Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.