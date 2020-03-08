Общество
РИА НовостиВласти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
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Энергетика
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула на 31%
После неудачной сделки ОПЕК в первый рабочий день стоимость нефти марки Brent рухнула более чем на 30%, достигнув показателя 31,43 доллара за баррель.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Армия и оружие
Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО
Аналитик отмечает, что созданная в США Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD), которая позволяет перехватывать ракеты на середине их полета, то есть в космосе, в реальности легко обходится.
Политика
Замгенпрокурора Украины возглавил следственную группу по делу MH17
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов стал главой международной следственной группы, которая расследует дело о крушении Boeing 777 в Донецкой области.
Политика
Тед Круз ушел на карантин из-за возможного заражения коронавирусом
Сенатор-республиканец Тед Круз рассказал, что решил уйти на добровольный карантин из-за возможного заражения коронавирусом на конференции консервативных политических действий (CPAC).
Политика
Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая
Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina следует пустить в серию
Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.
Армия и оружие
В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов
Армия и оружие
КНДР осуществила запуск трех ракет в сторону Японского моря
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Футбол
Президент «Кальяри» — о ситуации с коронавирусом: Италии не нужен популизм
Президент «Кальяри» Томмазо Джулини подверг критике министра спорта Италии Винченцо Спадафору.
Общество
Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Биатлон
Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Армия и оружие
США представили подлодку, способную атаковать без приказа военных
Военно-морской флот (ВМФ) США представил подлодку, способную атаковать без приказа военных.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании
Севильский «Бетис» победил мадридский «Реал» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Экономика
Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний
Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.
Космос
На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты
Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
Общество
В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.