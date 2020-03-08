Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
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Власти Москвы предупредили о сроках до пяти лет за нарушение карантина по коронавирусу

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Власти Москвы пригрозили пятилетними сроками за нарушение режима самоизоляции из‑за коронавируса

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Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

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Власти Москвы предупредили об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса

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Власти Москвы: нарушившим режим самоизоляции может грозить до пяти лет колонии

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Депздрав Москвы заявил, что за нарушение «самоизоляции» при подозрении на коронавирус жителям грозит лишение свободы

Весьма06:14
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Общество

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
TatCenter 06 марта в 10:54
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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
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Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

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"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 12:04
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ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Футбол

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В рамках 26 тура итальянской Серии А состоится поединок между «Ювентусом» и миланским «Интером». Команды объявили стартовые составы на матч.
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В Петербурге назвали лауреатов актерской премии «Фигаро»

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Анастасия Пустовойтова: «Не боюсь Семина, смогла бы с ним справиться»

Думаю, если бы Семин был на бровке, то смогла бы с ним справиться, я не боюсь его, — сказала Пустовойтова в эфире программы «После футбола» с Георгием Черданцевым на телеканале «Матч ТВ».
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Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле

Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
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Стала известна причина расставания Прилучного с Муцениеце

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Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
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Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве.
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Общество

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В 15 регионах Италии введены беспрецедентные меры безопасности из-за эпидемии коронавируса.
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Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru 08:06
Происшествия

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.
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Общество

Путин поздравил с 8 марта российских женщин

iReactor вчера в 17:58
Наука

У коронавируса найдено два подтипа

Ученые из Шанхайского университета изучили и проанализировали геномы коронавируса, которые имеются в публичном доступе.
Mockva.ru вчера в 22:46
Армия и оружие

МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»

Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
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Авто

Китайские Tesla Model 3 «устарели» из-за коронавируса

Сообщается, что производимый в Китае Model 3 получил устаревшие чипы в автопилоте, что связано со сбоями в поставках, вызванными остановкой ряда предприятий из-за коронавируса.
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Общество

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Коммерсантъ 05 марта в 14:31
Политика

Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости 15:57
Наука

Ученые заявили, что попугаи понимают основы теории вероятностей

Ученые подчеркнули, что открытие того, что эти птицы умеют пользоваться азами статистики, особенно интересно в контексте того, что мозг попугаев в процентном отношении намного меньше, чем у человека, и при этом у него другая структура.
RuNews24.ru 05 марта в 03:30
Общество

Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
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Общество

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ТАСС 15:34
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Все массовые мероприятия отменены во Франции из-за коронавируса

"Из-за распространения коронавируса во Франции все мероприятия участием более тысячи человек запрещены", - заявил министр.
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Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая

Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 11:17
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Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев коронавируса 8 марта

Новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России не зафиксировано, следует из информационного бюллетеня Роспотребнадзора на воскресенье, 8 марта.
Известия 05:00
Футбол

«Рубин» проиграл дома «Крыльям Советов»

Kazanfirst.ru 09:05
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
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