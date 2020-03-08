Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Читать в источнике
Комментировать421

Подробнее о событии

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

РИА Новости13:48

Власти Москвы предупредили о сроках до пяти лет за нарушение карантина по коронавирусу

Коммерсантъ09:51

Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

РБК08:57

Власти Москвы пригрозили пятилетними сроками за нарушение режима самоизоляции из‑за коронавируса

Медиазона06:45

Власти Москвы: нарушившим режим самоизоляции может грозить до пяти лет колонии

Дождь06:19

Депздрав Москвы заявил, что за нарушение «самоизоляции» при подозрении на коронавирус жителям грозит лишение свободы

Весьма06:14

Видеокамеры отслеживают соблюдение режима изоляции из‑за коронавируса в Москве

РИАМО05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Культура

Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto

Уральский меридиан вчера в 02:42
Футбол

«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:13
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости вчера в 04:15
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины

"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
РИА Новости 13:22
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram

Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
NewInform 15:32
Армия и оружие

Пушков назвал покупку Польшей у США военной техники «данью сюзерену»

Купленные Польшей у США ракеты и аппараты заржавеют и будут утилизированы, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Варшавы закупить военную технику у Вашингтона.
Экономика сегодня 14:07
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
Общество

Гаагский суд рассмотрит дело о крушении МН17 в отсутствии обвиняемых

Напомним, суд в Нидерландах с 9 марта начинает слушания по делу о сбитом самолете. Погибли все 298 пассажиров и членов экипажа Boeing.
RuNews24.ru 01:43
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия заняла первое место по смертности от коронавируса.
Известия 15:42
Энергетика

Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Ведомости 18:37
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 12:04
Хоккей

«Спартак» победил «Динамо» в четвертом матче Кубка Гагарина

Столичная хоккейная команда «Спартак» обыграла московский клуб «Динамо» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в воскресенье, 8 марта.
Известия 15:58
Кино

Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Газета.Ru вчера в 17:47
Здоровье

Составлен рейтинг полезности молочных продуктов

ToDay News Ufa 08:18
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
Происшествия

Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе

Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
RT на русском 04:59
Спорт

Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
Известия 09:11
Политика

Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом

Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Газета.Ru 13:38
Гаджеты

Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
The GEEK вчера в 05:08
Авто

General Motors намерена обойти Tesla на рынке электромобилей

В последнее время всё больше инвесторов высказывают опасения касательно неспособности General Motors (GM) конкурировать с Tesla.
Srnsk 12:48
Шоу-бизнес

Пугачева поздравила женщин с 8 Марта и похвасталась необычным подарком

Певица Алла Пугачева поздравила женщин с 8 Марта. Примадонна похвасталась необычными дизайнерскими сумками.
ФАН 16:06
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru 17:50
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах

Газета.Ru 18:05
Политика

Зеленский рассказал, почему не ездит на велосипеде

Газета.Ru 09:53
Хоккей

Заварухин назвал «Автомобилист» хорошей командой

Главный тренер новосибирской "Сибири" Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над екатеринбургским "Автомобилистом".
Газета.Ru 06 марта в 20:59
Гаджеты

Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400

Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Игромания.ру 08:38
Экономика

Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Бизнесмен Олег Тиньков за один день 6 марта потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости вчера в 02:01
Армия и оружие

В Саракибе нашли доказательства подготовки химатаки боевиками

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии 4 марта сообщил, что в западных кварталах Саракиба примерно 15 террористов попытались взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы обвинить сирийскую армию в применении запрещенных отравляющих веществ и сорвать ее наступление.
РИА Новости 02:05
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное