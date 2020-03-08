Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
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Власти Москвы предупредили о сроках до пяти лет за нарушение карантина по коронавирусу

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
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