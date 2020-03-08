Общество
РИА НовостиВласти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
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Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Общество
Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Происшествия
Сын судьи застрелил сверстника в Санкт-Петербурге
Сын судьи Артем Саяпин предположительно застрелил своего сверстника в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери
Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии увеличилось за сутки на 133 человека
В Италии за сутки скончалось 133 человека, заразившихся коронавирусом.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Энергетика
«Лукойл» оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК
В компании уверены, что ежедневно Россия теряет от $100 до $150 млн. "Лукойл" оценил потери России от разрыва сделки с ОПЕК.
Футбол
Смородская рассказала, почему сорвался трансфер Мертенса в «Локомотив»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала самый обидный сорвавшийся трансфер во время ее работы в клубе.
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Кино
Организаторы Каннского фестиваля планируют избежать отмены из-за карантина
Распоряжение об отмене массовых мероприятий, выпущенное французским правительством не затронет Каннский кинофестиваль, заявил спикер мероприятия Аида Беллоид, 8 марта журналистам.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Культура
Автор «Чернобыля» создаст сериал по игре The Last of Us
Отмечается, что вместе с Мэйзиным над сериалом будет работать Нил Дракманн, сценарист и креативный директор видеоигры.
Футбол
Месси обошел Роналду в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг
В матче 27-го тура испанской Примеры игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота "Реал Сосьедад".
Космос
Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире
Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины
"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган извинился перед Самойловой в Instagram
Известный рэпер Джиган постит трогательные фотографии и видео с супругой Оксаной Самойловой, надеясь на прощение.
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Армия и оружие
МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»
Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
Общество
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Столетний житель Китая смог победить коронавирус COVID-19. Таким образом он стал старейшим человеком, который вылечился от коронавируса.
Общество
Израиль может ввести карантин для приезжающих из всех стран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если будут предприняты новые шаги относительно карантина по коронавирусу для возвращающихся из-за границы, то это коснется всех стран.
Армия и оружие
ВС Афганистана начнут наступление, если «Талибан» не прекратит атаки
Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Армия и оружие
В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов
Кино
Умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол
Роль в фильме «Няньки» принесла им мировую известность. Звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.