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Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.

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Армия и оружие ВС Афганистана начнут наступление, если «Талибан» не прекратит атаки Ранее на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.