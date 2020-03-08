Общество
РИА НовостиВласти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
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Гаджеты
AMD до конца этого года выпустит новые процессоры
Компания AMD до конца этого года выпустит новые процессоры для десктопных компьютеров.
Хоккей
«Спартак» обыграл московское «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф
"Спартак" обыграл московское "Динамо" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии до четырех побед.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Армия и оружие
В Афганистане заявили, что армия перейдет в наступление, если талибы не прекратят агрессию
Вооруженные силы Афганистана перейдут из обороны в наступление, если радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не прекратит атаки на правительственные объекты до конца недели.
Общество
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 133 человека
В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 133 человека, общее число погибших составило 366, заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Политика
Посольство Украины в США призвало Vox переделать карту с Крымом
Украинское посольство в США призвало американское издание Vox переделать карту, показанную в ролике о распространении коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сбили корректировавший огонь беспилотник силовиков
Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по окраине подконтрольного ДНР города Горловка, заявил журналистам представитель Народной милиции.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева покинет телеканал «Муз-ТВ» после скандала
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что покинет телеканал «Муз-ТВ», на котором она проработала более 20 лет.
Экономика
Цены на электроэнергию планируют выровнять по всей стране
Благодаря выравниванию тарифов, цены на электроэнергию могут снизиться примерно в два раза в убыточных субъектах.
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единоборства
Исраэль Адесанья защитил звание чемпиона на турнире UFC 248
Непобежденный чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (18 побед) защитил чемпионский пояс в бою против Йоэля Ромеро (13 побед, 4 поражения) на турнире UFC 248, прошедшем 8 марта в США в Лас-Вегасе.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Политика
Клинцевич заявил, что следствие по MH17 «пошло по беспределу»
Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.
Фигурное катание
Фигуристка из Казани стала чемпионкой мира
Российская фигуристка Камила Валиева, родившаяся в столице Татарстана и начинавшая заниматься фигурным катанием в Казани, сегодня стала чемпионкой мира среди юниоров.
Футбол
«Челси» разгромил «Эвертон» в АПЛ
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Происшествия
Турнир ММА в Черкесске закончился массовой дракой
Массовой дракой завершился вечером 7 марта турнир ММА в Черкесске.
Армия и оружие
Пушков назвал покупку Польшей у США военной техники «данью сюзерену»
Купленные Польшей у США ракеты и аппараты заржавеют и будут утилизированы, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя намерение Варшавы закупить военную технику у Вашингтона.
Здоровье
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.