Власти Москвы продлевают ограничения и готовят полевые госпитали Столичный мэр Сергей Собянин заявил о продлении жестких ограничений в Москве, связанных с режимом самоизоляции граждан, вплоть до 11 мая включительно. Аналогично поступили власти Подмосковья.

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Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 66

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Космос Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад Год назад ученые обнаружили в вулканических отложениях Южной Африки внеземной углерод, занесенный вместе с метеоритом.

Общество Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор «С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели», — цитирует Аксенова пресс-служба правительства региона. 115

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