Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВласти Москвы продлевают ограничения и готовят полевые госпитали

Власти Москвы продлевают ограничения и готовят полевые госпитали Столичный мэр Сергей Собянин заявил о продлении жестких ограничений в Москве, связанных с режимом самоизоляции граждан, вплоть до 11 мая включительно. Аналогично поступили власти Подмосковья.
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Московские власти начали готовиться к созданию временных госпиталей

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Московские власти готовят полевые госпитали в общественных местах

Русская Планета03:08

Продлевают ограничения и готовят полевые госпитали власти Москвы

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В Москве готовятся развернуть полевые госпитали

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В Москве начали прорабатывать вопрос о временных госпиталях

Lenta.ruвчера в 22:14

В Москве развернут полевые госпитали для COVID-положительных

URA.Ruвчера в 21:07

Власти Москвы продлевают ограничения и готовят полевые госпитали

Коммерсантъвчера в 17:55
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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
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Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс вчера в 01:39
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Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу

Известия 05:34
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Здоровье

Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму

Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма.
Вести.Севастополь 03:22
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В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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Общество

У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

РИА Новости 05:23
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В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
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Общество

Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:02
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Космос

Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад

Год назад ученые обнаружили в вулканических отложениях Южной Африки внеземной углерод, занесенный вместе с метеоритом.
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
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Общество

Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор

«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели», — цитирует Аксенова пресс-служба правительства региона.
Известия 07:20
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Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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Общество

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
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Legendary Pictures может экранизировать игры The Sims и SimCity

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Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец 27 апреля в 08:54
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
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Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок

В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
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Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
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Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
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Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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