Коронавирус
КоммерсантъВласти Москвы продлевают ограничения и готовят полевые госпитали
Власти Москвы продлевают ограничения и готовят полевые госпитали Столичный мэр Сергей Собянин заявил о продлении жестких ограничений в Москве, связанных с режимом самоизоляции граждан, вплоть до 11 мая включительно. Аналогично поступили власти Подмосковья.
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Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видеоконференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:35
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
Волга Ньюс вчера в 01:39
Здоровье
Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму
Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма.
Вести.Севастополь 03:22
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Общество
Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:02
Космос
Органика на Марсе была уже как минимум 4 млрд лет назад
Год назад ученые обнаружили в вулканических отложениях Южной Африки внеземной углерод, занесенный вместе с метеоритом.
Хайтек+ 07:50
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Общество
Прибывших на майские праздники в Крым туристов отправят в обсерватор
«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на ближайшие 12 выходных дней было принято решение, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие в собственности апартаменты или квартиры, где они могли бы находиться на самоизоляции, будут помещены в обсерватор на две недели», — цитирует Аксенова пресс-служба правительства региона.
Известия 07:20
Космос
В среду близко к Земле пролетит опасный астероид
Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
Кино
Legendary Pictures может экранизировать игры The Sims и SimCity
Бербанк, США, 29 апреля 2020, 14:00 — REGNUM Кинокомпания Legendary Pictures может экранизировать видеоигры The Sims и SimCity.
REGNUM 07:00
Политика
Путин потребовал от регионов стопроцентной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», - цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Московский Комсомолец 27 апреля в 08:54
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Футбол
Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Чемпионат 07:04
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru вчера в 07:01
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
Российская газета 04:23
Игры
«Оставьте нас, чёрт возьми, в покое!»: режиссёр The Last of Us Part II ответил на критику игроков словами Курта Кобейна
«Если у кого-то из вас есть хоть капля ненависти к гомосексуалистам, людям с другим цветом кожи или женщинам, сделайте, пожалуйста, одолжение — оставьте нас, чёрт возьми, в покое!» — попросил Дракманн.
3DNews 05:00
Шоу-бизнес
Сергей Соседов заподозрил инсульт у Аллы Пугачевой
Сергей Соседов заподозрил инсульт у певицы Аллы Пугачёвой.
Актуальные Новости 00:59
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39