В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге после того, как подписал указ о продлении ограничительных мер в столице.

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

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