Коронавирус

РБКРБКРабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге после того, как подписал указ о продлении ограничительных мер в столице.
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В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска продлеваются до 31 мая автоматически

Агентство Москва15:32

Весна по пропуску: как ездить из Москвы на дачу до 31 мая

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Количество зараженных, масочный режим и салют на 9 мая: Собянин — о ситуации в столице

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Рабочие пропуска автоматически продлят в столице

Москва 2409:26

Оформленные ранее рабочие пропуска автоматически продлят в Москве

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«Рабочие» пропуска для поездок по Москве автоматически продлят не позднее 11 мая

ТАСС12:47
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Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

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РИА Новости вчера в 11:42
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Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
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Энергетика

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Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
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Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
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Общество

Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина

В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
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Экономика

Индекс деловой активности в российской сфере услуг рухнул до минимума

Москва, 7 мая 2020, 23:47 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года рухнул с 37,1 пункта до 12,2.
REGNUM 16:47
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Происшествия

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Газета.Ru 17:15
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Происшествия

В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости 16:15
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Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
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Происшествия

Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства

Lenta.ru 04:35
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Политика

У личного помощника Трампа выявили коронавирус

У личного помощника президента США Дональда Трампа выявили коронавирус. Он также является одним из военнослужащих американской армии.
Piter.tv 12:35
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Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
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Киберспорт

S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»

Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
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Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Ведомости 15:05
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Футбол

Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу

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Политика

Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики

Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении.
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Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
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Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
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Общество

Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Общество

Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август

Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru вчера в 02:18
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Киберспорт

На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

Чемпионат 10:31
Здоровье

В Смольном раскрыли размер выплат врачам в Петербурге

Врачам стационаров, работающих с больными COVID-19, назначена выплата в 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей.
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Политика

Путин призвал «не перегибать палку» с санитарными мерами

Во время совещания по вопросам развития транспортной отрасли, прошедшей в режиме видеоконференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что после спада эпидемии необходимо будет осуществить серьёзный анализ санитарно-профилактических мер, действующих в отношении транспорта и смежных областях.
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Политика

Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным

Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным.
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Общество

В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок

По данным ведомства на 2 мая, число поданных заявок на пособие по безработице составило 3,169 млн, пишет в четверг, 7 мая, «Интерфакс».
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Хоккей

КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
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США показали корабли НАТО около российских границ

Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
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Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента

"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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