Коронавирус
РБКРабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге после того, как подписал указ о продлении ограничительных мер в столице.
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В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска продлеваются до 31 мая автоматически
Агентство Москва15:32
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Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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РИА Новости 15:44
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«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
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DP.RU 12:04
Экономика
Индекс деловой активности в российской сфере услуг рухнул до минимума
Москва, 7 мая 2020, 23:47 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в апреле 2020 года рухнул с 37,1 пункта до 12,2.
REGNUM 16:47
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости 16:15
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
Политика
У личного помощника Трампа выявили коронавирус
У личного помощника президента США Дональда Трампа выявили коронавирус. Он также является одним из военнослужащих американской армии.
Piter.tv 12:35
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Футбол
Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
Чемпионат 06:15
Политика
Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики
Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении.
Известия 13:20
Политика
Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины
Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru вчера в 02:18
Киберспорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат 10:31
Здоровье
В Смольном раскрыли размер выплат врачам в Петербурге
Врачам стационаров, работающих с больными COVID-19, назначена выплата в 80 тысяч рублей в месяц, среднему персоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей.
DP.RU 15:20
Политика
Путин призвал «не перегибать палку» с санитарными мерами
Во время совещания по вопросам развития транспортной отрасли, прошедшей в режиме видеоконференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что после спада эпидемии необходимо будет осуществить серьёзный анализ санитарно-профилактических мер, действующих в отношении транспорта и смежных областях.
Live24 11:05
Политика
Конституционный суд Молдавии признал кредит от России незаконным
Конституционный суд Молдавии признал соглашение о кредитовании на сумму 200 миллионов евро между Москвой и Кишинёвом незаконным.
Lenta.ru 17:42
Общество
В США на пособие по безработице подали более трех миллионов заявок
По данным ведомства на 2 мая, число поданных заявок на пособие по безработице составило 3,169 млн, пишет в четверг, 7 мая, «Интерфакс».
ГЛАС.RU 09:40
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российских границ
Шестой флот ВМС США опубликовал фотографии того, как американские и британские военные корабли проводят совместные операции в Баренцевом море.
Газета.Ru 17:02
Политика
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента
"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13