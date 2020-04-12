Общество

REGNUMREGNUMВласти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

Напомним, ранее в интернете появились видео, на кадрах которых видны вереницы карет «скорой помощи», которые стоят в пробке по направлению к научно-клиническому центру ФМБА в Химках.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Причиной очередей из карет «скорой помощи» у московских больниц стала система подготовки мест, говорят в мэрии

Эхо Москвы00:04

Власти Москвы назвали причину образовавшейся пробки из скорых

ТАССвчера в 15:42

Власти Москвы назвали еще одну причину пробки из машин скорой в Химках

РБКвчера в 17:26

Депздрав Москвы прокомментировал пробку возле клиники ФМБА в Химках

RT на русскомвчера в 18:27

В Москве попросили с пониманием отнестись к пробке из скорых

РЕН ТВвчера в 15:31

Власти прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

РИА Новостивчера в 15:30

Глава Депздрава Москвы объяснил скопление карет «скорой помощи» неравномерным появлением мест в медучреждениях

Говорит Москвавчера в 14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
3,8K
Экономика

Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину

Экономист Михаил Беляев ранее подтвердил, что "денежная подушка" в размере 18 трлн рублей поможет РФ не просто пройти кризисный период, но и заложить базу под развитие экономики.
Экономика сегодня 02:35
8
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек

За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
151
Происшествия

В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом

Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
36
Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
26
Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
89
Здоровье

Тулячка нарушила самоизоляцию, добиваясь теста на коронавирус

Женщина пыталась добиться теста на коронавирус для себя.
Тульская пресса 01:51
8
Общество

РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов

Из сообщения РЖД: «В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования».
НТВ 02:53
2
Экономика

РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы

Банки хотят проверять изменение доходов заемщиков на основе данных об операциях по их счетам и картам, сообщили РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.
Коммерсантъ вчера в 22:57
5
Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

CyberSport.ru вчера в 11:28
6
Общество

Нового министра здравоохранения назначили в Забайкалье

В Забайкальском крае назначили нового министра здравоохранения.
EastRussia 00:44
1
Здоровье

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
33
Общество

Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
Lenta.ru 02:43
14
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых рабочих мест

Согласно результатам исследования, лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье — регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест.
Известия 02:52
Финансы

Рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения - ИК «Атон»

Аналитики ИК "Атон" считают, что в понедельник российский рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения, говорится в обзоре компании.
Финмаркет 02:57
1
Энергетика

Нефть подорожала на решении ОПЕК+ о сокращении добычи

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.
Взгляд.ру 01:17
Общество

В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
511
Здоровье

Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 11 апреля в 09:17
336
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Наука

Коронавирус мутировал по-разному в разных частях мира

Ученые обнаружили, что у коронавируса есть как минимум три мутации, которые произошли по мере распространения инфекции по миру.
Pravda.Ru 11 апреля в 08:15
6
Общество

Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной

Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
1K
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,8K
Общество

В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус

Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM вчера в 11:50
849
Здоровье

О воздействии коронавируса на курильщиков рассказал российский онколог

Невинномысский рабочий вчера в 02:54
492
Происшествия

Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.
РБК вчера в 16:51
145
Общество

В Екатеринбург прибыл самолет с медицинскими масками из Китая

РИА Новости 02:54
25
Общество

В Челябинской области растет число заразившихся коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Челябинской области за сутки увеличилось до 45 (+3) человек.
URA.Ru 01:32
4
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
491
Экономика

Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны

Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:30
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
650
Как работают Яндекс.Новости?
Главное