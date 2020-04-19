Происшествия
РИА НовостиИнцидент со смертью женщины у подъезда дома в Москве попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, где запечатлена женщина, которой стало плохо у подъезда дома в Москве, после чего она там же скончалась. Ранее в СМИ сообщалось, что женщину якобы бросили умирать на лавочке у дома.
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В мэрии Москвы прокомментировали смерть женщины, которую оставили у подъезда
Московский Комсомолецвчера в 17:34
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:40, Ашберн
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Происшествия
В Иркутске умер третий пациент с коронавирусом
Третий пациент с диагнозом COVID-19 умер в Иркутске, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
РИА Новости 00:33
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми празднует Пасху
Пугачева и Галкин души не чают в своих наследниках, что заметно по видео, которые выкладывает Максим.
RuNews24.ru 01:11
Общество
Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 01:35
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Политика
Путин прокомментировал страхи перед возрождением СССР
Преодолевать страхи и фобии по поводу возрождения СССР помогает идея объединения.
Lenta.ru вчера в 08:56
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Происшествия
В Кировской области пьяные избили врача и водителя скорой помощи
Полиция Кирова ведет розыск двоих неизвестных, накануне напавших на водителя и врача скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.
Интерфакс 18 апреля в 11:22
Общество
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В РАН описали сценарий искусственного происхождения коронавируса
Наиболее реальный сценарий искусственного происхождения коронавируса заключается в попытке адаптировать его к другому биологическому виду, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
Известия вчера в 21:00
Общество
Сериал «Зулейха открывает глаза» оскорбил чувства мусульман
Накануне.Ru 18 апреля в 07:06
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Таиланда в Кемерово
Известия вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru вчера в 07:41
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Политика
Названы организаторы акций против самоизоляции в США
Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США.
Lenta.ru 01:13
Общество
В Ставропольском крае за сутки коронавирус выявлен еще у 23 человек
За сутки коронавирусная инфекция выявлена ещё у 23 ставропольцев.
Сайт Ставрополя 1777.ru вчера в 01:32
Экономика
Disney перестает платить зарплату 100 тысячам сотрудников
Как сообщает Financial Times, мировой лидер индустрии развлечений решил не выплачивать зарплату более чем ста тысячам работников тематических парков и отелей, находящимся в отпусках.
Вести.Ru вчера в 23:18
Кино
Джеймс Ганн назвал «Ночной дозор» Бекмамбетова в числе любимых боевиков
Американский режиссер Джеймс Ганн, получивший наибольшую известность после работы над дилогией "Стражи Галактики", продолжает на самоизоляции бомбить Twitter, составляя для фанатов списки фильмов, которые, по его мнению, стоит посмотреть.
Российская газета вчера в 07:56
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru вчера в 03:28
Общество
Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Петросян перестал скрывать сожительство с Татьяной Брухуновой
Народные новости 00:35
Политика
Трамп заявил, что пандемия показала минусы экономической глобализации
Вспышка нового коронавируса продемонстрировала среди прочего минусы экономической глобализации.
ТАСС вчера в 23:11
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми
В Екатеринбурге на улице Кировградской сегодня рано утром сгорела конюшня.
Российская газета 01:26
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Киберспорт
Ghost of Tsushima получила рейтинг в Австралии. В игре будут «частичное обнажение, насилие и жестокость»
В Ghost of Tsushima поднимаются сложные вопросы, присутствует частичное обнажение без сцен секса, и, естественно, как мы видели в рекламных материалах, есть насилие и жестокость.
Городской портал Новый Нижний вчера в 08:00
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27