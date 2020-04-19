Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, где запечатлена женщина, которой стало плохо у подъезда дома в Москве, после чего она там же скончалась. Ранее в СМИ сообщалось, что женщину якобы бросили умирать на лавочке у дома.

Инцидент со смертью женщины у подъезда дома в Москве попал на видео

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