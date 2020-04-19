Женщине, которой стало плохо у подъезда ее дома и которая скончалась там же, скорую вызвали сразу, но она не успела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что женщину бросили умирать на лавочке у ее дома.

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