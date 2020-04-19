Происшествия
РИА НовостиВласти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
Женщине, которой стало плохо у подъезда ее дома и которая скончалась там же, скорую вызвали сразу, но она не успела, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что женщину бросили умирать на лавочке у ее дома.
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В мэрии Москвы прокомментировали смерть женщины, которую оставили у подъезда
Московский Комсомолец17:34
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Политика
Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Карантин для прибывающих из Москвы вводят в Архангельской области
Изоляция на 2 недели вводится для приезжающих в Архангельскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Коми в связи с резким увеличением количества заболевших COVID-19.
ИА Красная Весна 15:41
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Происшествия
Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло
По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции.
Газета.Ru 20:37
Происшествия
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 02:01
Политика
Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru 20:31
Общество
Более 120 россиян вернулись во Владивосток из Японии
Следующий рейс эвакуирует россиян из Таиланда 22 апреля. На борту воздушного судна авиакомпании «Сибирь» вернутся домой 120 человек.
Владивосток-Новости 18:50
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru 07:41
Экономика
Треть россиян испугалась потерять работу из-за пандемии
Треть россиян (33%) опасается, что из-за коронавируса и режима самоизоляции они могут лишиться работы, следует из результатов опроса сервиса «Работа.ру».
Известия 20:00
Общество
В РФ составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
Отмечается, что в РФ каждый девятый несовершеннолетний совершал преступление в состоянии опьянения.
Piter.tv 10:58
Экономика
Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК 17:00
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Известия 03:16
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском вчера в 10:15
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 17:15
Экономика
Костин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги
Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ЦБ РФ следовало бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам для поддержки бизнеса и граждан.
Известия 13:30
Шоу-бизнес
Живущая в Испании Ветлицкая заявила о своем «исцелении» от коронавируса
Певица Наталья Ветлицкая уже давно живет в Испании, которую в прошлом месяце захлестнула волна эпидемии коронавируса.
ФАН 20:56
Общество
Меган Маркл и принц Гарри привыкают в США к жизни рядовых американцев
Звездная пара – Меган и Гарри — после приобретения дома в Лос-Анджелесе без труда вписывается в повседневную жизнь обычных американцев в эпоху пандемии коронавируса.
Millionaire.ru 05:03
Политика
G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения
Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20.
Вести.Ru 20:32
Гаджеты
LG на видео показала дизайн нового смартфона Velvet
LG уже продемонстрировала новый дизайн смартфона Velvet. Ранее корейский производитель никогда не использовал подобные решения.
Astera 13:31
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
Еще у восьми пациентов в Кузбассе подтвердили заражение коронавирусом
По данным на субботу в Кузбассе выявлено 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка скончалась.
РИА Новости вчера в 00:26
Экономика
Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть
В марте Минфин рассчитывал, что средств ФНБ хватит на шесть-десять лет при стоимости нефти в диапазоне $25–30 за баррель (в текущих ценах).
РБК 09:07
Гаджеты
Apple выпустит новые AirPods уже в следующем месяце
Известный инсайдер Джон Проссер заявил, что компания Apple совсем скоро выпустит новую модель наушников AirPods.
МИТ 16:58