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Москва 24
Москва 24

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба
 столичного департамента здравоохранения.
Москва 2409:06
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РИА Новости

В Москве беременным рекомендовали соблюдать домашний режим

РИА Новости09:23
RT на русском

Расширен перечень заболеваний, при которых рекомендуется самоизоляция

RT на русском09:15
РБК

Власти Москвы расширили список групп для рекомендованной самоизоляции

РБК09:06
Москва 24

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Москва 2409:06
Lenta.ru

Беременных в Москве призвали самоизолироваться

Lenta.ru09:05
ТАСС

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим из-за коронавируса

ТАСС08:55
Агентство Москва

Депздрав рекомендовал диабетикам соблюдать домашний режим в условиях распространения COVID-19

Агентство Москва09:36

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

Акционеры ВТБ на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей, или 10% от чистой прибыли банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из сообщения банка.
ТАСС08:50
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Эксперт оценил возможность повторения весеннего сценария с COVID-19

Заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал возможность повторения весеннего сценария с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском08:50
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Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25
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Fahrenheit выпустят на PlayStation 4 в юбилейном коробочном издании

Компания Meridiem Games в сотрудничестве с французской студией Quantic Dream готовит особое коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition для PlayStation 4. Выпуск приурочат к пятнадцатилетию культового приключения Дэвида Кейджа Fahrenheit: Indigo Prophecy.
Игромания.ру08:15

Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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