Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим
Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.В источнике
С чего всё началось
Беременных женщин включили в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба
столичного департамента здравоохранения.
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