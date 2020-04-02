Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.

с чего всё началось

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

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