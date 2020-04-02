Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВласти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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с чего всё началось

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.
РИА Новости14:26

Подробнее о событии

Мэрия Москвы заявила о штрафах для собирающихся большими группами жителей

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Вести.Ru15:10

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

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Собирающихся большими группами москвичей будут штрафовать

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Власти Москвы пояснили, кто получит штраф за нарушение режима самоизоляции

REGNUM15:01

Юрист разъяснила ситуацию со штрафами в Москве за нарушение карантина

Известия13:04
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Известия 16:36
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МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
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Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
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Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время

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Комсомольская правда 17:15
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Москва, 2 апреля 2020, 18:28 — REGNUM Возобновить дистанционное обучение рекомендовал высшим учебным заведениям России министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
REGNUM 11:28
Общество

Госдума приняла законы о наказаниях за нарушение карантина

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, вводится наказание в виде штрафа от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение права на профессию на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.
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«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском 10:12
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Застрявших в Новосибирске жителей Киргизии выгнали из аэропорта

Тайга.инфо 07:32
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Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Наука

Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

ToDay News Ufa вчера в 06:11
Экономика

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Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Коммерсантъ 17:44
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Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

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Известия 15:23
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru 10:58
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
RT на русском вчера в 12:57
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Армия и оружие

Sohu назвало ударом в спину ответ США на помощь России с коронавирусом

Соединение Штаты ударили «ножом в спину» Россию, которая отправила им самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи борьбы с коронавирусом.
ПолитРоссия вчера в 15:34
Хоккей

«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ

Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Нева Спорт вчера в 02:15
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Число случаев коронавируса в мире превысило один миллион

От осложнений, вызванных заболеванием, скончались более 51 тысячи человек, вылечились — более 200.Что еще известно:Больше всего инфицированных в США — более 238 тысяч.
Snob.ru 15:52
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Энергетика

Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными

Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Форпост Северо-Запад вчера в 15:16
Политика

Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Газета.Ru 19:33
Футбол

«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 10:19
Общество

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Интерфакс 12:37
Здоровье

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Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
ToDay News Ufa 12:46
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
RT на русском 08:34
Кино

Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC

«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Киноафиша России 07:43
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