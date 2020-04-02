Коронавирус
РИА НовостиВласти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции
Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Штрафовать за нарушение режима самоизоляции будут несознательных москвичей, которые собираются большими группами, сообщил РИА Новости первый заместитель пресс-секретаря мэра столицы Борис Булай.РИА Новости14:26
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Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
Футбол
Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Экономика
Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время
В интервью «Комсомольской правде» Потанин рассказал, почему теперь крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы.
Общество
Вузам России рекомендовано возобновить обучение в дистанционной форме
Москва, 2 апреля 2020, 18:28 — REGNUM Возобновить дистанционное обучение рекомендовал высшим учебным заведениям России министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Общество
Госдума приняла законы о наказаниях за нарушение карантина
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, вводится наказание в виде штрафа от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение права на профессию на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.
Политика
Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом
«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Наука
Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий штрафы для граждан, которые нарушают режим самоизоляции, информирует ТАСС.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Sohu назвало ударом в спину ответ США на помощь России с коронавирусом
Соединение Штаты ударили «ножом в спину» Россию, которая отправила им самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи борьбы с коронавирусом.
Хоккей
«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ
Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Число случаев коронавируса в мире превысило один миллион
От осложнений, вызванных заболеванием, скончались более 51 тысячи человек, вылечились — более 200.Что еще известно:Больше всего инфицированных в США — более 238 тысяч.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Энергетика
Экспортные цены на российскую нефть стали отрицательными
Как стало известно в среду, 1 апреля, с начала недели формульные цены на российскую нефть марки Urals достигли отрицательных значений.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Футбол
«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса
«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Общество
Мэр Москвы отложил введение пропускного режима
Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенёсших пневмонию детей
Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Кино
Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC
«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».