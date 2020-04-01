Цель понятна, поскольку это действительно подтвержденные диагнозы коронавируса.

с чего всё началось

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. По его словам, мэрия Москвы выпустит соответствующее постановление.

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Энергетика Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть «Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).

Общество Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.

Общество В Татарстане ввели режим спецпропусков Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

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