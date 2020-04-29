Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года.

Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин. Оформленные ранее рабочие пропуска будут действительны до 4 мая, продлить или переоформить их можно на сайте mos.ru.

Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу

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