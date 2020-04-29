Коронавирус
ВедомостиСобянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин. Оформленные ранее рабочие пропуска будут действительны до 4 мая, продлить или переоформить их можно на сайте mos.ru.
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Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 06:56
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Пропуска для поездки на работу будут автоматически продлены до 4 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:55
Сергей Собянин: Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая
Агентство Москва06:56
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