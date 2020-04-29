Коронавирус

Вести.RuВести.RuВласти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

Для борьбы с распространением коронавируса цифровые пропуска для езды по Москве на автомобиле, общественном транспорте или такси заработали в столице с 15 апреля и должны были действовать до 30 апреля. Но теперь указом Сергея Собянина режим самоизоляции продлен до 11 мая 2020 года.
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Сергей Собянин
Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 06:56

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