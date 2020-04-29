Коронавирус
Вести.RuВласти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
Из-за продолжения распространения коронавируса столичные власти продлили режим самоизоляции до 11 мая 2020 года. И в мэрии рассказали, что теперь делать с ранее оформленными пропусками.
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Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 06:56
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Сергей Собянин: Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая
Агентство Москва06:56
Пропуска для поездки на работу будут автоматически продлены до 4 мая
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:55
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