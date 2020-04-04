Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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Московские власти рассказали о системе контроля режима самоизоляции

РИА Новости09:30

Власти Москвы подготовили систему контроля самоизоляции, но запускать пока не планируют

ТАСС08:17

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

RT на русском07:26

Москва заявила о готовности к запуску системы контроля соблюдения самоизоляции

Известия07:51

Москва технически готова к умному контролю соблюдения самоизоляции

Москва 2407:39

Эксперт сообщил об обеспеченности Москвы техническими решениями для контроля самоизоляции

Вечерняя Москва10:10

Эксперт: Москва обеспечена полным комплексом технических решений для системы контроля за самоизоляцией

Агентство Москва09:17
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:45, Ашберн
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 00:56
Экономика

Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество

Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным

Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Деловое.ТВ 08:02
Общество

Власти намерены возобновить вывоз россиян из-за рубежа

Власти подготовят график возвращения граждан России из-за рубежа в понедельник, 6 апреля, после чего вывоз россиян будет возобновлен, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru 10:17
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

Москва, 4 апреля 2020, 16:32 — REGNUM Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях, в 96% — капельным путем.
REGNUM 09:32
Технологии

Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно

Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте министерства просвещения РФ.
ИА Красная Весна 10:33
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 02 апреля в 15:29
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России

Сторожевой корабль «Сметливый» был включен в Книгу рекордов Вооруженных сил России за свою службу в составе Черноморского флота на протяжение 50 лет.
Военное дело 03:00
Политика

Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление

Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Вести.Ru 10:35
Космос

Какова плотность тела Халка: Астрофизик рассмотрел супергероев с точки зрения науки

КиноПоиск вчера в 05:10
Культура

Цирк Cirque du Soleil покажет часовое шоу онлайн

Один из лучших цирков мира Du Soleil зажжет огни для зрителей в пятницу, 3 апреля 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 13:34
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

Peterburg2.ru 01 апреля в 17:02
Политика

Лукашенко призвал Украину провести выборы в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Украины должны пойти на непопулярный шаг и провести выборы в Донбассе ради прекращения конфликта.
Московский Комсомолец вчера в 14:01
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:45
Экономика

ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.
Интерфакс 31 марта в 17:42
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Происшествия

Информация о минировании самолёта Петербург-Москва не подтвердилась

Самолёт сообщения Петербург-Москва(Шереметьево) получил анонимное сообщение об угрозе взрыва.
Питерские заметки 10:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Здоровье

Режим самоизоляции продлили в Карачаево-Черкесии и Ингушетии

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) и Ингушетии из-за угрозы распространения коронавируса приняли решение продлить режим самоизоляции в республиках.
ТАСС 10:13
Политика

Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.
Московский Комсомолец вчера в 06:28
Футбол

Гендиректор «Зенита» назвал крайнюю дату возобновления РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможных сроках возобновления российской Премьер-Лиги.
Metaratings 09:26
Общество

В России за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли девять пациентов с положительным тестом на коронавирус, сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:48
Кино

Режиссер «Аннабель» выпустил короткометражный хоррор

Inc-news.ru вчера в 12:45
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Происшествия

Двух генералов МВД арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Басманный суд Москвы отправил под арест заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД, генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева, задержанных по делу о коррупции.
Интерфакс вчера в 14:38
Общество

Нерабочий период из-за коронавируса в Кузбассе закончится раньше

В своём новом видеообращении, которое было опубликовано на его странице сегодня, 4 апреля, Сергей Цивилёв рассказал, что при благоприятной обстановке по COVID-19 и отсутствии новых случаев заражения инфекцией нерабочий период в Кузбассе завершится уже 12 апреля.
Московский комсомолец Кузбасс 04:57
Политика

Александр Сокуров обратил внимание СПЧ на проблемы россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа

Режиссер Александр Сокуров обратил внимание СПЧ на проблемы россиян, которые из-за закрытия границ не могут вернуться из-за рубежа.
Эхо Москвы 10:32
Кино

Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы

По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
Live24 04:55
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