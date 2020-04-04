Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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Власти Москвы раскрыли детали системы с кодами для выхода из дома

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Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

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Эксперт: Москва обеспечена полным комплексом технических решений для системы контроля за самоизоляцией

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Личность преступника установлена. По данным НАК, он планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток.
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По состоянию на утро 3 апреля во Владимирской области официально подтверждено 3 случая заражения коронавирусом, сообщают в Белом доме.
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В Оренбуржье из-за коронавируса на карантин закрыли село

Оба человека приехали в Оренбуржье из Москвы. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
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