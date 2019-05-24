Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова. Но пока в ее введении нет необходимости.

Общество Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.

Общество Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов «Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.

Наука Исследователи дали старт Большой Амурский экспедиции Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во время Большой Амурской экспедиции проведут исследования состояния экосистемы бассейна Амура.

Политика Трамп объяснил, почему не желает носить медицинскую маску Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не собирается носить защитную маску для защиты от коронавируса, поскольку, по его мнению, это не соответствует его статусу лидера США.

Игры Релиз Legends of Runeterra состоится 30 апреля Компания Riot Games объявила, что полная версия карточной стратегии Legends of Runeterra выйдет на РС, iOS и Android 30 апреля.

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Здоровье Врач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.