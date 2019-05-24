Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова. Но пока в ее введении нет необходимости.
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Эксперт сообщил об обеспеченности Москвы техническими решениями для контроля самоизоляции

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