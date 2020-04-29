По решению властей, пациентов можно будет размещать на долечивание во временных медицинских госпиталях, которые строят при основных клиниках. По данным на 28 апреля, в Москве зарегистрировано более 48,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В Москве развернут временные госпитали на 10 тыс. мест

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