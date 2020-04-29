Коронавирус
КоммерсантъВ Москве развернут временные госпитали на 10 тыс. мест
По решению властей, пациентов можно будет размещать на долечивание во временных медицинских госпиталях, которые строят при основных клиниках. По данным на 28 апреля, в Москве зарегистрировано более 48,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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Для пациентов с COVID-19 могут развернуть еще 10 тысяч коек во временных госпиталях
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:00
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Футбол
Четвертый тест футболиста Дибалы на коронавирус оказался положительным
Российская газета 03:29
Общество
CNN (США): Швеция заявляет об эффективности своей стратегии борьбы с коронавирусом; цифры говорят об обратном (CNN)
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл (Anders Tegnell) рассказал, что его страна наверняка лучше справится со второй волной эпидемии, так как многие в Швеции уже заразились вирусом.
ИноСМИ 03:29
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 03:03
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
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По информации оперштаба на 11:00, среды, 29 апреля, в Кузбассе подтверждены за сутки еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:39
Здоровье
Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию
Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства.
Lenta.ru 01:09
Общество
Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено»
Система «все включено» и шведский стол станутся в отелях Турции.
Известия 03:05
Происшествия
В Германии несколько человек напали с ножами на прохожих
Несколько мужчин напали с ножами на прохожих в германском городе Ханау, ранения получили четыре человека, сообщает Focus.
Коммерсантъ 03:33
Общество
За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Общество
Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам
Коронавирусом в России заболели уже 99 399 человек. Об этом сообщает оперативный штаб. За сутки выявили еще 5841 случай.
BFM.ru 03:46
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Не Квентином единым. Кого любила Ума Турман
Имя Умы Турман неразрывно связывают с Квентином Тарантино, который сделал из нее настоящую звезду.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Общество
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Происшествия
За сутки в Брянской области коронавирус подтвердили у 115 человек
Брянск, 29 апреля 2020, 10:49 — REGNUM За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 115 жителей Брянской области.
REGNUM 03:49
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну
Среди жителей городов-миллионников России наблюдается спад готовности переходить на онлайн-услуги и приобретать товары в интернете во время четвертой недели самоизоляции, следует из данных опроса Wanta Group (есть у РБК).
РБК 03:23
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Кино
Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована
Фантастические романы из цикла Терри Пратчетта «Плоский мир» получат телевизионную адаптацию.
RT на русском вчера в 05:56
Экономика
Квартальная выручка «Магнита» увеличилась на 18,5%
Чистая розничная выручка в I квартале выросла на 17,6% год к году и составила 364,8 млрд руб. на фоне увеличения торговой площади на 8,3% и роста сопоставимых продаж на 7,8%.
Rambler News Service 03:35
Музыка
Победителя «Маски» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Победителя шоу телеканала НТВ «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате.
Культуромания 02:32
Здоровье
Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае
«На лечении в клиниках находится более 700 человек, а в краевых инфекционных госпиталях уже развернули 2839 дополнительных коек», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Взгляд.ру 03:30
Политика
На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025
Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил в интервью РБК, что «Газпром» после окончания пятилетнего контракта в 2025 году остановит экспорт газа через Украину, если к этому времени завершит строительство газопроводов в обход Украины.
РБК 04:00