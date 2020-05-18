с чего всё началось

Напоследок Хрипун заявил, что московские власти готовы делиться опытом с российскими и зарубежными экспертами. NYT опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем по официальной статистике, в начале прошлой недели.

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

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