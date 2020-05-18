Коронавирус
РБКВласти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Напоследок Хрипун заявил, что московские власти готовы делиться опытом с российскими и зарубежными экспертами. NYT опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и других регионах России может быть выше, чем по официальной статистике, в начале прошлой недели.
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с чего всё началось
Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.РБК01:08
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