Коронавирус
РБКВласти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — сказал Данчиков. Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
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Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.РИА Новости13:32
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В Москве объяснили, обязательно ли носить маски и перчатки во всех общественных местах
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