Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

с чего всё началось

«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — сказал Данчиков. Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.

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