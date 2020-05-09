Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.РИА Новости13:32
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В Москве объяснили, обязательно ли носить маски и перчатки во всех общественных местах
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Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 10:43
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Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru вчера в 12:15
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Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Крупнейший в мире суверенный фонд - норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), управляющий капиталами более одного триллиона долларов, впервые в истории начнет продавать активы для покрытия дефицита бюджета страны, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg.
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В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
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Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
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МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
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Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
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РИА Новости 19:28
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В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском 13:56
Кино
Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон»
Лос-Анджелес, США, 9 мая 2020, 08:31 — REGNUM Над новым фильмом «Возрождение» по одноимённому роману Стивена Кинга будут работать режиссёр Майк Флэнеган и продюсер Тревор Мэйси.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09:45
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На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
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Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
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Армия и оружие
Путин сообщил о дальнейшем укреплении армии России
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Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что до сих пор злится от воспоминаний о матче 2009 года между «Челси» и «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
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Эксперт назвала сферы, в которых вырастет зарплата после пандемии
После окончания пандемии коронавируса заработная плата вырастет у работников в сфере образования, онлайн-развлечений, медицины.
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В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
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Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56