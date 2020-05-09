Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.РИА Новости13:32
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В Москве объяснили, обязательно ли носить маски и перчатки во всех общественных местах
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