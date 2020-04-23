Коронавирус

Москва 24Москва 24Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение самоизоляции

В разговоре с агентством "Интерфакс" Данчиков пояснил, что МВД и власти Москвы заключили специальное соглашение. Оно было ратифицировано правительством и разрешает столичным полицейским применять нормы местного КоАП.
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Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение самоизоляции

Москва 24вчера в 20:39

Право московских полицейских штрафовать по региональному закону объяснили

Lenta.ruвчера в 19:31

Власти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону

РБКвчера в 13:17

Власти Москвы сообщили, что будут штрафовать за нарушение режима изоляции согласно столичному, а не федеральному КоАП

Эхо Москвывчера в 15:01

Главконтроль разъяснил порядок начисления штрафов за нарушение самоизоляции в Москве

Известиявчера в 08:58

Главконтроль подтвердил право столичной полиции штрафовать нарушителей карантина

Интерфакс - Россиявчера в 08:57
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
13K
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк.
НТВ вчера в 04:10
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Экономика

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
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Здоровье

Россияне стали активнее скупать средства от похмелья

Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия вчера в 18:52
3
Происшествия

На карантин закрыли подстанцию скорой помощи в Хабаровске

В Хабаровске на 14 дней приостановили работу Кировской подстанции скорой помощи, весь персонал направили в изоляцию.
Губерния 20 апреля в 01:48
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Политика

Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
297
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
299
Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс вчера в 10:29
3
Общество

Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели

При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
РБК вчера в 12:51
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Происшествия

В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин

Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 20 апреля в 00:45
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Политика

Половина граждан Италии поддерживает выход из ЕС и зоны евро

Рим, 22 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Доля граждан Италии, поддерживающих выход из зоны евро, выросла до 47,3% и практически сравнялась с долей граждан, выступающих против (47,8%), передает Termometro Politico в среду, 22 апреля, со ссылкой на данные собственного опроса.
REGNUM вчера в 05:07
3
Наука

Швейцарцы хотят начать вакцинацию от коронавируса уже в октябре

Российские биологи из МГУ еще в середине марта предложили использовать в качестве платформы для антигена вирус табачной мозаики и уже разрабатывают свою вакцину, а, например, в Израиле на днях запатентовали дизайн вакцины с использованием RBD — после того, как был расшифрован геном коронавируса, рецептор-связывающий домен уже не является ни для кого секретом.
Популярная механика вчера в 14:05
Армия и оружие

В Чечню ввели федеральные войска

Русская Планета 21 апреля в 03:10
2,1K
Здоровье

14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 20 апреля в 01:47
297
Происшествия

Замглавы Департамента культуры Москвы найден мёртвым в Крыму

Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, о пропаже которого сообщили ранее, найден мёртвым в Крыму.
RT на русском вчера в 08:09
1,3K
Экономика

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
Коммерсантъ 21 апреля в 09:11
12K
Общество

Путину доложили о планах введения пропускной системы на Урале

Глава региона сообщил о том, как Урал противостоит COVID-19. Президент предложил начать с мер по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета вчера в 08:40
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Происшествия

В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом

Красноярск, 22 апреля 2020, 12:38 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в региональном министерстве здравоохранения.
REGNUM вчера в 05:38
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Футбол

Кассано: Криштиану — чемпион. Но он никогда не будет похож на Лео

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат вчера в 11:21
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Футбол

Карпин прокомментировал слухи об уходе из «Ростова» в «Локомотив»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном уходе в «Локомотив».
Metaratings вчера в 09:21
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,1K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Энергетика

СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+

Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+.
РБК вчера в 23:33
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Здоровье

Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом

Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 вчера в 03:29
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Игры

Microsoft представит бюджетную версию Xbox Series X

Актуальные Новости вчера в 12:14
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Общество

Ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса признал Мясников

Известный российский врач, телеведущий, а с недавнего времени – официальный представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России.
Live24 вчера в 00:37
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