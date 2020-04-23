Коронавирус
Москва 24Власти Москвы разъяснили штрафы за нарушение самоизоляции
В разговоре с агентством "Интерфакс" Данчиков пояснил, что МВД и власти Москвы заключили специальное соглашение. Оно было ратифицировано правительством и разрешает столичным полицейским применять нормы местного КоАП.
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Главконтроль разъяснил порядок начисления штрафов за нарушение самоизоляции в Москве
Известиявчера в 08:58
Главконтроль подтвердил право столичной полиции штрафовать нарушителей карантина
Интерфакс - Россиявчера в 08:57
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк.
НТВ вчера в 04:10
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Здоровье
Россияне стали активнее скупать средства от похмелья
Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия вчера в 18:52
Происшествия
На карантин закрыли подстанцию скорой помощи в Хабаровске
В Хабаровске на 14 дней приостановили работу Кировской подстанции скорой помощи, весь персонал направили в изоляцию.
Губерния 20 апреля в 01:48
Политика
Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс вчера в 10:29
Общество
Собянин предупредил об исчерпании мест в больницах через 3–4 недели
При сохранении нынешних темпов распространения COVID-19 ограниченный коечный фонд (80 тыс.) заполнится через три-четыре недели.
РБК вчера в 12:51
Происшествия
В Чите наркодиспансер закрылся на коронавирусный карантин
Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в наркологическом диспансере Читы, в здании введен карантин, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Интерфакс 20 апреля в 00:45
Политика
Половина граждан Италии поддерживает выход из ЕС и зоны евро
Рим, 22 апреля 2020, 12:07 — REGNUM Доля граждан Италии, поддерживающих выход из зоны евро, выросла до 47,3% и практически сравнялась с долей граждан, выступающих против (47,8%), передает Termometro Politico в среду, 22 апреля, со ссылкой на данные собственного опроса.
REGNUM вчера в 05:07
Наука
Швейцарцы хотят начать вакцинацию от коронавируса уже в октябре
Российские биологи из МГУ еще в середине марта предложили использовать в качестве платформы для антигена вирус табачной мозаики и уже разрабатывают свою вакцину, а, например, в Израиле на днях запатентовали дизайн вакцины с использованием RBD — после того, как был расшифрован геном коронавируса, рецептор-связывающий домен уже не является ни для кого секретом.
Популярная механика вчера в 14:05
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 21 апреля в 03:10
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае подтвердили еще 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 20 апреля в 01:47
Происшествия
Замглавы Департамента культуры Москвы найден мёртвым в Крыму
Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, о пропаже которого сообщили ранее, найден мёртвым в Крыму.
RT на русском вчера в 08:09
Экономика
Греф выступил против раздачи денег всем россиянам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
Коммерсантъ 21 апреля в 09:11
Общество
Путину доложили о планах введения пропускной системы на Урале
Глава региона сообщил о том, как Урал противостоит COVID-19. Президент предложил начать с мер по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета вчера в 08:40
Происшествия
В Красноярском крае скончались ещё три пациента с коронавирусом
Красноярск, 22 апреля 2020, 12:38 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в региональном министерстве здравоохранения.
REGNUM вчера в 05:38
Футбол
Кассано: Криштиану — чемпион. Но он никогда не будет похож на Лео
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси и форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат вчера в 11:21
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Футбол
Карпин прокомментировал слухи об уходе из «Ростова» в «Локомотив»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном уходе в «Локомотив».
Metaratings вчера в 09:21
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Энергетика
СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что речь идет о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+.
РБК вчера в 23:33
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Здоровье
Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом
Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 вчера в 03:29
Игры
Microsoft представит бюджетную версию Xbox Series X
Актуальные Новости вчера в 12:14
Общество
Ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса признал Мясников
Известный российский врач, телеведущий, а с недавнего времени – официальный представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России.
Live24 вчера в 00:37