Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыВласти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию

Программа стартует 25-го июня, когда начнется досрочное голосование по поправкам. Участвовать смогут и те, кто придет голосовать очно, и те, кто будет голосовать с помощью интернета, - добавил Немерюк.
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с чего всё началось

Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

С 25 июня в Москве запускается масштабная программа поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения "Миллион призов", по которой до конца года горожане получат сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, на общую сумму до 10 млрд рублей, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Интерфакс04:07

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Москвичи наголосуют себе на хлеб. Активным избирателям в столице раздадут сертификаты на товары и услуги на 10 млрд рублей

Фонтанка.Ру07:04

Москвичам за голосование выдадут сертификаты на 10 млрд рублей

News.ru05:34

Мэрия Москвы пообещала раздать участникам голосования по поправкам в Конституцию сертификатов на 10 млрд рублей

Медиазона04:31

Среди участников голосования в Москве разыграют сертификаты на 10 млрд рублей

Коммерсантъ05:30

Мэрия Москвы раздаст участникам голосования по поправкам в Конституцию сертификаты в магазины и рестораны

Дождь05:28

Власти Москвы раздадут участникам голосования по поправкам в Конституцию сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Новая газета04:57

Власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы05:32
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
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Происшествия

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Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

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