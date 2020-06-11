Общество
Эхо МосквыВласти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию
Программа стартует 25-го июня, когда начнется досрочное голосование по поправкам. Участвовать смогут и те, кто придет голосовать очно, и те, кто будет голосовать с помощью интернета, - добавил Немерюк.
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с чего всё началось
С 25 июня в Москве запускается масштабная программа поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения "Миллион призов", по которой до конца года горожане получат сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, на общую сумму до 10 млрд рублей, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.Интерфакс04:07
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