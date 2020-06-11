С 25 июня в Москве запускается масштабная программа поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения "Миллион призов", по которой до конца года горожане получат сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, на общую сумму до 10 млрд рублей, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

с чего всё началось

По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.

Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 2

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 50

Общество Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса. 128

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. 163

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,4K

Общество В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля. 499

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 358

Общество В Омской области отменили режим самоизоляции Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области. 81

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора. 27

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia. 14

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. 420

Политика Бывший соратник Зеленского поблагодарил его за свое увольнение Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил с критикой команды главы государства.

Шоу-бизнес Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе. 3

Общество Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов. 864

Наука На МКС получили экзотическое состояние материи Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна. 7