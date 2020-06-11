Общество

ИнтерфаксИнтерфаксГородские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

С 25 июня в Москве запускается масштабная программа поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения "Миллион призов", по которой до конца года горожане получат сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, на общую сумму до 10 млрд рублей, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Интерфакс04:07

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Власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы05:32

Москвичи наголосуют себе на хлеб. Активным избирателям в столице раздадут сертификаты на товары и услуги на 10 млрд рублей

Фонтанка.Ру07:04

Москвичам за голосование выдадут сертификаты на 10 млрд рублей

News.ru05:34

В Москве запустят «Миллион призов». Сертификаты разыграют на голосовании по Конституции

Дождь09:55

Среди участников голосования в Москве разыграют сертификаты на 10 млрд рублей

Коммерсантъ05:30

Власти Москвы раздадут участникам голосования по поправкам в Конституцию сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Новая газета04:57

Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Интерфакс04:07
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

РБК 11:41
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Армия и оружие

Баранец: осколки станут ключом к новой версии в деле о крушении MH17

Как новые вещественные доказательства могут полностью изменить причины крушения, объяснил полковник в отставке Виктор Баранец.
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Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
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Кино

Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК вчера в 04:03
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Футбол

Агент Шюррле рассказал о будущем экс-спартаковца

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Шоу-бизнес

Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом

ФАН вчера в 20:44
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Общество

Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
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Спорт

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
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Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц

В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
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Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
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Общество

В Омской области отменили режим самоизоляции

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение не продлять режим самоизоляции в Омской области.
Российская газета 11:10
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Общество

В Нижегородской области с 12 июня отменят электронные пропуска

Власти Нижегородской области решили с 12 июня отменить в регионе цифровые пропуска.
Известия 10:40
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Происшествия

Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

РБК 10:59
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
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Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца

Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia.
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Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27
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Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Политика

Бывший соратник Зеленского поблагодарил его за свое увольнение

Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил с критикой команды главы государства.
Lenta.ru 11:58
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем

Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
ФАН 04:09
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги

Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов.
Невские Новости вчера в 16:05
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Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
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Наука

На МКС получили экзотическое состояние материи

Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна.
РИА Новости 05:00
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Политика

Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
РЕН ТВ вчера в 00:54
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