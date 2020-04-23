Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону

Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП. Об этом начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил «Интерфаксу».
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Право московских полицейских штрафовать по региональному закону объяснили

Lenta.ru19:31

Власти Москвы сообщили, что будут штрафовать за нарушение режима изоляции согласно столичному, а не федеральному КоАП

Эхо Москвы15:01

Главконтроль разъяснил порядок начисления штрафов за нарушение самоизоляции в Москве

Известия08:58

Власти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону

РБК13:17

Главконтроль подтвердил право столичной полиции штрафовать нарушителей карантина

Интерфакс - Россия08:57
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Общество

Назван главный способ распространения коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
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Здоровье

Клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со «скорой»

При других способах госпитализации, оказанная медпомощь оплачиваться не будет, предупреждает фонд Подлинность письма изданию подтвердили в двух московских клиниках, перепрофилированные для лечения пациентов с пневмонией и COVID-19.
Ведомости 19:24
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Происшествия

Трое граждан России захвачены пиратами у побережья Бенина

Порто-Ново, 21 апреля 2020, 18:35 — REGNUM Пираты, напавшие у побережья Бенина на контейнеровоз Tommi Ritscher, покинули судно, забрав с собой восемь моряков, включая троихх граждан России, сообщает 21 апреля посольство РФ в Бенине на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 11:35
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Экономика

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
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Кино

Сериал «Мир Дикого Запада» продлили на четвертый сезон

ТАСС 13:26
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Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
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Армия и оружие

НМ ЛНР: ВФУ размещают боевую технику у домов мирных граждан

По данным Народной милиции ЛНР, в зоне ответственности 30 бригады ВФУ вблизи н.п. Новозвановка разведкой обнаружены ДВЕ ЗРК 9К35 «Стрела-10».
Новостной фронт 02:48
Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
534
Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 17:44
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Экономика

Амурчан освободили от пени за просрочку оплаты электроэнергии

При возникновении спорных вопросов по текущим условиям оплаты электроэнергии организации и индивидуальные предприниматели могут направлять обращения в отделения филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» по месту своего нахождения.
АСН24 05:23
1
Общество

Коммунисты в день 150-летия Ленина возложили цветы к мавзолею

Российская газета 08:00
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Авто

Официально представлен седан Audi A3 нового поколения

Новое поколение сохранило размер колёсной базы, но стало длиннее на 4 см (4,5 метра), шире на 2 см (1,82 метра) и выше на 1 см (1,43 метра).
За рулем Кубань вчера в 03:54
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Общество

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
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Политика

США передадут по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику

США на фоне пандемии коронавируса отправят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике, а также поставят это оборудование в Испанию и Италию.
РБК 20:34
Киберспорт

За март в Half-Life: Alyx сыграли 860 тысяч человек

В марте 860 тыс. геймеров опробовали VR-шутер Half-Life: Alyx.
CyberSport.ru 16:30
Хоккей

НХЛ может возобновить сезон в июле

В НХЛ не исключают, что регулярный чемпионат может возобновиться в июле. Об этом в "твиттере" информирует журналист Энди Слэйтер.
Sport.ru 15:00
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября.
Национальная служба новостей 05:31
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Гаджеты

23-дюймовый Apple iMac может быть представлен в конце года

Американская компания Apple готовит крупное обновление для линейки моноблоков iMac. В конце года может состояться анонс 23-дюймового iMac.
Ридус 20:21
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
1,3K
Политика

Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
1,6K
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
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Здоровье

Неправильное промывание носа повышает риск заболеть коронавирусом

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что слишком концентрированный солевой раствор только повредит слизистую оболочку носа и даст коронавирусу дополнительный шанс на проникновение в организм.
MedikForum.ru 19:17
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
3,2K
Экономика

Мосбиржа введет механизм торгов деривативами при отрицательных ценах

Московская биржа разработает механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами в условиях отрицательных цен на основной актив, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение биржи.
Газета.Ru 17:30
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