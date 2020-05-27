Коронавирус
Российская газетаМосква переходит ко второму этапу снятия ограничений
Москвичи могут, хоть и с ограничениями, выходить на прогулки. "Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе", - пишет мэр.
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Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО вчера в 13:11
с чего всё началось
«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», — написал в своем блоге Сергей Собянин.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:01
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Магазины, химчистки и велопрокат: какие ограничения отменят 1 июня
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:01
Автосалоны и магазины непродовольственных товаров откроются в Москве с 1 июня
Агентство Москвавчера в 13:07
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