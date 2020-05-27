с чего всё началось

Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.

Москвичи могут, хоть и с ограничениями, выходить на прогулки. "Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе", - пишет мэр.

Здоровье Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 458

Экономика Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.

Политика Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов. 30

Экономика С 1 августа увеличатся накопительные пенсии Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.

Политика Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы. 947

Общество В российской сметане нашли следы антибиотиков и плесень Как выяснилось, товар марки "Благода", который ранее получил максимальную оценку, упал в рейтинге до нуля и не рекомендован к покупке из-за наличия в составе дрожжей, антибиотика (доксициклина) и растительных жиров.

Общество Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. 370

Гаджеты Новый флагман Honor на базе Kirin 990 представят 3 июня Судя по официальному постеру в соцсети Weibo, линейка флагманских смартфонов Honor Play 4 дебютирует 3 июня.

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1K

Армия и оружие Как Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии Взяв под контроль пространство Ливии, Эрдоган сможет управлять вторым (после самой Турции) направлением миграционного потока в Европу.

Здоровье В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. 34

Авто Появились фото обновленного Lada Largus FL В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross. 92

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 877

Общество В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.

Здоровье Названа опасность скорого внедрения вакцины от коронавируса Быстрое массовое внедрение вакцины от коронавируса может быть опасным, считает израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун. 67

Политика Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель. 229

Политика Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником Президент РФ Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.