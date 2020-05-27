Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМосква переходит ко второму этапу снятия ограничений

Москвичи могут, хоть и с ограничениями, выходить на прогулки. "Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе", - пишет мэр.
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Сергей Собянин
Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИАМО вчера в 13:11
с чего всё началось
«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», — написал в своем блоге Сергей Собянин
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:01

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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