Общество
РБКВласти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы
Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Читать в источнике
Оценить158
с чего всё началось
Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.Интерфакс12:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Наука
Установлено, что кошки способны питаться человеческой плотью
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
Политика
Мишустин назначил своего преемника на пост главы ФНС
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, который ранее занимал пост замруководителя ведомства.
Политика
Американские СМИ сравнили Путина с Берни Сандерсом
Рассматривая список мер социальной поддержки, Эвансу пришло на ум сравнить Владимира Путина с самым популярным в США политиком-социалистом Берни Сандерсом.
Политика
Путин поздравил Юмашеву с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, заехав к ней в гости, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Армия и оружие
Минобороны РФ закупит «суперснаряды» для танковых войск
Как сообщает издание «Известия», до конца 2020 года военное ведомство России планирует закупить для танковых войск новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало».
Политика
Зеленский отклонил прошение Гончарука об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение об отставке, поданное премьер-министром страны Алексеем Гончаруком.
Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Наука
В США нашли останки древнейшего скорпиона Земли
На территории штата Висконсин ученые нашли останки пока самого древнего скорпиона Земли.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по факту злоупотребления полномочиями.
Автоспорт
«Дакар» завершился триумфом «КамАЗа» и российских гонщиков
Грузовики Экипаж "КамАЗа" под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли-рейд "Дакар" в Саудовской Аравии.
Политика
Мишустин поставил перед правительством первую задачу
Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал действующему председателю достижения максимальных успехов в выполнении поставленных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию задач.
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Футбол
У Соболева есть предложение из АПЛ, но он не может получить визу
По информации источника, нападающему "Крыльев Советов" Александру Соболеву поступило предложение от одного из клубов АПЛ.
Футбол
Мохамед Зидан: «Клопп говорил мне, что я в сто раз лучше Салаха»
Клопп говорил, что у меня великолепный талант и навыки, но мне необходимо больше концентрации.
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Финансы
Курс рубля может упасть до 200 рублей за доллар
«Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — приводит его слова «Лента.ру».
Футбол
Абрамович одобрил покупку Санчо в «Челси» за 140 миллионов
«Челси» купит Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро, утверждает The Sun.
Происшествия
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные телефоны в России
Сервис Яндекс.Маркет назвал самый популярный смартфон 2019 года, говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Общество
«Сидим в ресторане»: жена Жванецкого опровергла слухи о его «страшном диагнозе»
Ряд СМИ 17 января сообщил о том, что 85-летнему писателю-сатирику Михаилу Жванецкому поставили страшный диагноз – рак предстательной железы.
Авто
Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами
Умеренными гибридами станут седаны и универсалы BMW 320d, 320d xDrive, кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d — все они будут оснащаться 11-сильным стартер-генератором и 48-вольтовой тяговой батареей.