Общество
РБКВласти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы
Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
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с чего всё началось
Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в пятницу.Интерфакс12:36
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