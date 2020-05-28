Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти Москвы сообщили о неготовности отменить пропуска

По словам чиновника, пропускная система "уже отлажена, она всем понятна, все ей пользуются". "Мы сейчас ничего с ним не делаем, не добавляем, скажем так", - добавил Немерюк. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима

Российская газета10:59

Власти Москвы заявили о продолжении действия пропусков

Известия10:53

Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима

ТАСС10:27

Власти Москвы сообщили о неготовности отменить пропуска

Газета.Ru10:49

Москва сохранит пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих

Интерфакс10:46

Власти Москвы объяснили сохранение пропускного режима

РБК10:43

Алексей Немерюк: Москва пока не готова отказаться от пропускной системы

Вечерняя Москва10:51
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости 09:33
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
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Общество

Москвичей предупредили о грозе с градом 29 мая

Москва 24 05:51
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Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Происшествия

На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины

На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
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Общество

У 14% москвичей выявлены маркеры антител к коронавирусу

Мэр напомнил, что с понедельника, 1 июня, в столице разрешат совершать прогулки по улицам, в парках и скверах, но с соблюдением необходимых санитарных требований.
РИАМО 12:06
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Общество

Парки в Подмосковье откроются для свободного посещения

Власти Подмосковья открывают для посещений парки региона.
ТАСС 12:10
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
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Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
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Общество

Чубайс и Федермессер передали медикам в Дагестане тесты на COVID-19

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ "Регион Заботы", учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер в четверг передали первую партию из 20 тысяч тест-систем на коронавирусную инфекцию и средства индивидуальной защиты медикам Дагестана.
РИА Новости 09:30
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Evo-rus.com вчера в 13:25
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Футбол

РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
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Общество

Москвичам разъяснили правила прогулок по графику

Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Lenta.ru 11:18
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Политика

В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма

Рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста киевским властям продолжить водную блокаду Крыма являют собой запредельный цинизм.
Российская газета 08:15
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Армия и оружие

В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»

В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
Piter.tv 06:06
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Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

25 мая Догузова заявила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе.
РБК 12:15
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБК 04:19
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Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
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Здоровье

Александр Мясников сравнил коронавирус с кровососущим насекомым

«Большее количество зараженных людей означает, что вирус начинает терять силу, а также способность заражать и убивать», - отметил Мясников.
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«Наполи» предлагает за Азмуна 25 млн евро, «Зенит» хочет 30 млн

Bookmaker-ratings.ru 11:10
Общество

Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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