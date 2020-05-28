Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы сообщили о неготовности отменить пропуска
По словам чиновника, пропускная система "уже отлажена, она всем понятна, все ей пользуются". "Мы сейчас ничего с ним не делаем, не добавляем, скажем так", - добавил Немерюк. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости 09:33
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Общество
Москвичей предупредили о грозе с градом 29 мая
Москва 24 05:51
Политика
В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Общество
У 14% москвичей выявлены маркеры антител к коронавирусу
Мэр напомнил, что с понедельника, 1 июня, в столице разрешат совершать прогулки по улицам, в парках и скверах, но с соблюдением необходимых санитарных требований.
РИАМО 12:06
Общество
Парки в Подмосковье откроются для свободного посещения
Власти Подмосковья открывают для посещений парки региона.
ТАСС 12:10
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Общество
Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
Общество
Чубайс и Федермессер передали медикам в Дагестане тесты на COVID-19
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ "Регион Заботы", учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер в четверг передали первую партию из 20 тысяч тест-систем на коронавирусную инфекцию и средства индивидуальной защиты медикам Дагестана.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Общество
Москвичам разъяснили правила прогулок по графику
Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Lenta.ru 11:18
Политика
В Госдуме ответили на советы экс-посла США о водной блокаде Крыма
Рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста киевским властям продолжить водную блокаду Крыма являют собой запредельный цинизм.
Российская газета 08:15
Армия и оружие
В Китае Польшу назвали «самым важным инструментом США против России»
В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс".
Piter.tv 06:06
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
25 мая Догузова заявила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе.
РБК 12:15
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Здоровье
Александр Мясников сравнил коронавирус с кровососущим насекомым
«Большее количество зараженных людей означает, что вирус начинает терять силу, а также способность заражать и убивать», - отметил Мясников.
Дни24 06:11
Футбол
«Наполи» предлагает за Азмуна 25 млн евро, «Зенит» хочет 30 млн
Bookmaker-ratings.ru 11:10
Общество
Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50