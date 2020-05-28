По словам чиновника, пропускная система "уже отлажена, она всем понятна, все ей пользуются". "Мы сейчас ничего с ним не делаем, не добавляем, скажем так", - добавил Немерюк. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.

Общество Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса. 2,6K

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 776

Политика В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию. 541

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 284

Происшествия Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь". 98

Общество У 14% москвичей выявлены маркеры антител к коронавирусу Мэр напомнил, что с понедельника, 1 июня, в столице разрешат совершать прогулки по улицам, в парках и скверах, но с соблюдением необходимых санитарных требований. 1

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 1

Общество Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. 1

Общество Чубайс и Федермессер передали медикам в Дагестане тесты на COVID-19 Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс и автор проекта ОНФ "Регион Заботы", учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер в четверг передали первую партию из 20 тысяч тест-систем на коронавирусную инфекцию и средства индивидуальной защиты медикам Дагестана. 23

Общество Москвичам разъяснили правила прогулок по графику Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания. 22

Политика Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток 25 мая Догузова заявила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе. 9

Общество В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. 8

Здоровье Александр Мясников сравнил коронавирус с кровососущим насекомым «Большее количество зараженных людей означает, что вирус начинает терять силу, а также способность заражать и убивать», - отметил Мясников. 24

Общество Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах. 915