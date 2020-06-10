Общество

РБКРБКВласти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы. В мае этого года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019-го (9998 умерших).
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"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92 процента всей избыточной смертности в мае)", — говорится в сообщении
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РИА Новости07:18

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Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

РБК08:54

Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса

Интерфакс07:58

В депздраве Москвы рассказали, как COVID-19 повлиял на смертность

РИА Новости07:18

В Москве за май 2020 года зафиксировали более 15 тыс смертей

РИАМО07:45

Мэрия Москвы: в мае умерли более 5 тысяч пациентов, зараженных коронавирусом

Медиазона07:16

Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае

RT на русском07:12

Коронавирус в мае стал основной причиной смерти 2 757 человек в Москве

ТАСС07:47
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Российская газета 09:04
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Lenta.ru 08:02
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
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Политика

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Lenta.ru вчера в 04:50
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Общество

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В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
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Происшествия

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
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Политика

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RT на русском 05:34
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Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Киберспорт

В Uplay началась летняя распродажа — по скидке доступны Assassin’s Creed Origins и Far Cry 5

CyberSport.ru вчера в 20:19
Общество

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Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
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Общество

Собянин: Эпидемия пошла на убыль

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
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Происшествия

Ефремов не станет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста

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Авто

АвтоВАЗ отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Автоновости дня 08:16
Общество

Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них.
Lenta.ru 06:14
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Общество

Роспотребнадзор заявил о сохранении масочного режима по всей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по всей России сохраняется масочный режим.
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Экономика

Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк покинули рейтинг самых удобных банков

Из рейтинга самых удобных для клиентов кредитных организаций по версии американского Forbes выбыли крупнейшие российские банки -- Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.
Коммерсантъ вчера в 12:17
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Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

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В Петербурге с 15 июня откроют парикмахерские

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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

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РИА Новости вчера в 15:04
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Автор канала рассказала, что обнаружила огромную площадку, на которой базируются разбитые суперкары.
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Общество

На Москву надвигается гроза с градом

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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
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Haval назвал новый внедорожник «большой собакой»

Голосование проходило на платформе WeChat, и наибольшую симпатию у участников вызвал вариант 大狗: он транскрибируется в «Dà gǒu», а на русский язык переводится как «большая собака».
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Политика

Объявлена дата выборов губернатора Ростовской области

Выборы губернатора Ростовской области назначены на 13 сентября решением законодательного собрания региона 10 июня в ходе очередного заседания.
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Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой

Защита артиста Михаила Ефремова решила не давать никаких комментариев прессе по делу о ДТП со смертельным исходом, заявила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская.
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Армия и оружие

Истребитель МиГ-35 оснастят перспективными видами оружия

Как заявил РИА Новости летчик-испытатель корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов, существуют перспективные виды вооружений, но, например, разработчики оружия пока не готовы начать практические испытания.
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