с чего всё началось

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы. В мае этого года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019-го (9998 умерших).

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

Армия и оружие NI встревожили новые С-400 Балтфлота Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.

Происшествия Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 74

Политика Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона. 10

Общество В Симферополе ФСБ предотвратила теракт В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу. 568

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Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 499

Общество В Москве откроется ресторан без кассиров Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс. 23

Общество Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу У лиц старше 65 лет иммунитет к коронавирусу вырабатывается хуже — антитела имеют лишь 11 процентов из них. 67

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Авто Haval назвал новый внедорожник «большой собакой» Голосование проходило на платформе WeChat, и наибольшую симпатию у участников вызвал вариант 大狗: он транскрибируется в «Dà gǒu», а на русский язык переводится как «большая собака».

Политика Объявлена дата выборов губернатора Ростовской области Выборы губернатора Ростовской области назначены на 13 сентября решением законодательного собрания региона 10 июня в ходе очередного заседания. 13

Происшествия Адвокаты Ефремова решили больше не общаться с прессой Защита артиста Михаила Ефремова решила не давать никаких комментариев прессе по делу о ДТП со смертельным исходом, заявила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская.