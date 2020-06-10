с чего всё началось

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы. В мае этого года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019-го (9998 умерших).

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

Политика Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями» Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.

Общество В ПФР рассказали о новой выплате для жителей России в 36 390 рублей Некоторые категории жителей России получили право на ежемесячную доплату от государства в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.

Экономика ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10% В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году. 15

Шоу-бизнес Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской. 1

Общество На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.

Происшествия Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу. 684

Происшествия Mash: Ефремов пытался покончить с собой Телеграм-канал Mash сообщает, что актер Михаил Ефремов якобы пытался покончить с собой после ДТП в центре Москвы, жертвой которого стал случайный водитель.

Политика В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии. 39

Футбол На этой неделе «Челси» объявит о переходе Вернера Источник сообщает, что в соглашении Вернера и «Лейпцига» прописана сумму отступных, которая составляет 53 миллиона фунтов.

Общество Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. 1K

Политика Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 35

Общество МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град. 79