Общество

РБКРБКВласти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы. В мае этого года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019-го (9998 умерших).
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"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92 процента всей избыточной смертности в мае)", — говорится в сообщении
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РИА Новости07:18

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Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

РБК08:54

Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса

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Власти назвали число смертей от коронавируса в Москве в мае

RT на русском07:12

В Москве за май 2020 года зафиксировали более 15 тыс смертей

РИАМО07:45

Мэрия Москвы: в мае умерли более 5 тысяч пациентов, зараженных коронавирусом

Медиазона07:16

Коронавирус в мае стал основной причиной смерти 2 757 человек в Москве

ТАСС07:47

В депздраве Москвы рассказали, как COVID-19 повлиял на смертность

РИА Новости07:18
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Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
Происшествия

В баре Ulysses прошли следственные действия по делу Ефремова

Известия 09:53
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Общество

В ПФР рассказали о новой выплате для жителей России в 36 390 рублей

Некоторые категории жителей России получили право на ежемесячную доплату от государства в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
Вперёд (г. Батайск) 10:00
Экономика

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Шоу-бизнес

Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
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Общество

На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина

Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Происшествия

На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС

Российская газета 09:42
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Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
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Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
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Армия и оружие

NI испугали новые российские С-400 в Калининграде

Политическая Экспертиза 09:45
Происшествия

Mash: Ефремов пытался покончить с собой

Телеграм-канал Mash сообщает, что актер Михаил Ефремов якобы пытался покончить с собой после ДТП в центре Москвы, жертвой которого стал случайный водитель.
Московский Комсомолец 10:40
Политика

В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
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Происшествия

О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский

О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский Заслуженный артист, сам побывавший в решеткой, искренне посочувствовал коллеге.
Экспресс газета 09:06
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Общество

Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму

Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис вчера в 09:25
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Футбол

На этой неделе «Челси» объявит о переходе Вернера

Источник сообщает, что в соглашении Вернера и «Лейпцига» прописана сумму отступных, которая составляет 53 миллиона фунтов.
ГЛАС.RU вчера в 23:45
Общество

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
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Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
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Политика

Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Политика

В Иркутской области назначили досрочные выборы губернатора

В Иркутской области назначили дату досрочных выборов губернатора.
Росбалт 01:12
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Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM вчера в 09:39
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Экономика

Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «Такой вал»

РБК 10:37
Общество

В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты

В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России 06:02
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
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Общество

МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.
RT на русском 09:35
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса

Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
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Кино

Сериал «Кларисса» по культовому фильму «Молчание ягнят» выйдет в России одновременно со всем миром

Комсомольская правда 05:16
Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
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