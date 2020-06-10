Общество
РБКВласти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы. В мае этого года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019-го (9998 умерших).
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"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92 процента всей избыточной смертности в мае)", — говорится в сообщении.РИА Новости07:18
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Политика
Лукашенко назвал предпринимателей «пузатыми буржуями»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предпринимателей буржуями и поручил «привести их в чувство» проверками.
Коммерсантъ 09:51
Общество
В ПФР рассказали о новой выплате для жителей России в 36 390 рублей
Некоторые категории жителей России получили право на ежемесячную доплату от государства в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
Вперёд (г. Батайск) 10:00
Экономика
ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%
В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
Шоу-бизнес
Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин выразил благодарность врачу, принимавшему роды его супруги Анастасии Шубской.
Газета.Ru 01:39
Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Происшествия
На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС
Российская газета 09:42
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Армия и оружие
NI испугали новые российские С-400 в Калининграде
Политическая Экспертиза 09:45
Происшествия
Mash: Ефремов пытался покончить с собой
Телеграм-канал Mash сообщает, что актер Михаил Ефремов якобы пытался покончить с собой после ДТП в центре Москвы, жертвой которого стал случайный водитель.
Московский Комсомолец 10:40
Политика
В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе
Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
Происшествия
О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский
О будущем Ефремова в тюрьме рассказал судимый актер Долинский Заслуженный артист, сам побывавший в решеткой, искренне посочувствовал коллеге.
Экспресс газета 09:06
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму
Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис вчера в 09:25
Футбол
На этой неделе «Челси» объявит о переходе Вернера
Источник сообщает, что в соглашении Вернера и «Лейпцига» прописана сумму отступных, которая составляет 53 миллиона фунтов.
ГЛАС.RU вчера в 23:45
Общество
Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ
Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
Политика
Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
Политика
Евросоюз откроет внешние границы с 1 июля
Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Евросоюз планирует начать открывать внешние границы с 1 июля, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 06:27
Политика
В Иркутской области назначили досрочные выборы губернатора
В Иркутской области назначили дату досрочных выборов губернатора.
Росбалт 01:12
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
REGNUM вчера в 09:39
Общество
В Калужской области аннулируют выданные школьникам аттестаты
В Калужской области аннулируют аттестаты, выданные школами ученикам 9-х и 11-х классов, сообщает портал kaluganews.com.
Общественное телевидение России 06:02
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
Общество
МЧС предупредило о крупном граде и грозе в Москве
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа и до конца суток 10 июня в городе ожидаются местами очень сильный дождь, гроза, крупный град.
RT на русском 09:35
Здоровье
В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса
Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Кино
Сериал «Кларисса» по культовому фильму «Молчание ягнят» выйдет в России одновременно со всем миром
Комсомольская правда 05:16
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33