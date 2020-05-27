с чего всё началось

Сергей Собянин отметил, что для прогулок и занятий спортом оформлять цифровой пропуск не нужно. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно до 9:00.

Армия и оружие Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. 4

Футбол Чемпион мира решил покинуть «Сочи» Французский защитник «Сочи» Адиль Рами, завоевавший золото чемпионата мира в 2018 году, может покинуть клуб.

Религия 28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня 7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу. 4

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации детского отдыха Отмечается, что открываться организации отдыха и оздоровления детей начнут не ранее третьего этапа снятия ограничений в регионе. 10

Здоровье Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 288

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Политика Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 4K