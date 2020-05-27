Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВласти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе

Сергей Собянин отметил, что для прогулок и занятий спортом оформлять цифровой пропуск не нужно. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно до 9:00.
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с чего всё началось
На работе, в магазинах, аптеках, в многофункциональных центрах, любых других учреждениях и в общественном транспорте москвичи должны будут дополнительно использовать перчатки, говорится
 в блоге Собянина.
РБК13:09

Подробнее о событии

Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей. Главное

ТАСС13:27

Власти Москвы рассказали о правилах прогулок на улице

RT на русском13:30

Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе

Вечерняя Москва13:29

Прогулки и спорт в Москве. Что надо знать

Москва 2413:50

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу

РБК13:09

Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе

РИА Новости13:59

Собянин объяснил, почему пришлось вводить правила прогулок для москвичей

РИАМО13:50
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Космос

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

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Российская газета 11:40
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Общество

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С 1 июня возобновляют работу автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты.
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Общество

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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации детского отдыха

Отмечается, что открываться организации отдыха и оздоровления детей начнут не ранее третьего этапа снятия ограничений в регионе.
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Здоровье

Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
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Армия и оружие

В Каспийске пройдет парад ко Дню Победы

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Особое мнение: Сергей Удальцов

Сергей Удальцов, политик сегодня был героем программы "Особое мнение".
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Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе

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RT на русском 11:35
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В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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