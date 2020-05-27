с чего всё началось

Сергей Собянин отметил, что для прогулок и занятий спортом оформлять цифровой пропуск не нужно. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно до 9:00.

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 304

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 625

Авто Петербургский завод Toyota начал экспортировать автомобили в Армению Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе. 14

Общество В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом В столице за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, сообщили в оперштабе по контролю за ситуацией с COVID-19.

Энергетика В Счетной палате РФ рассказали о запасах нефти и газа Как сообщается в отчете Счетной палаты России "Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015–2019 годах", разведанных запасов нефти в стране хватит на 35 лет, а природного газа - на 50 лет.

Общество Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2K

Кино У «Джона Уика» было другое название, но Киану Ривз сорвал планы студии Как рассказал в интервью порталу ComicBook один из сценаристов франшизы «Джон Уик» Дерек Кольстад, изначально первый фильм о Джоне Уике должен был называться Scorn (что можно перевести как «Презрение» или «Насмешка»), но под влиянием Киану Ривза студия решила изменить своим начальным планам и вынесла в заголовок имя главного героя.

Здоровье Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8". 339

Общество Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму Симферополь, 27 мая 2020, 21:52 — REGNUM Не вводить требования тестировать на коронавирус сотрудников курортной сферы и туристов в Крыму попросил федеральные власти РФ глава региона Сергей Аксёнов, сообщается в его паблике в Facebook 27 мая. 159

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,3K

Космос Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий. 431

Хоккей КХЛ назвала предварительную дату старта нового сезона Следующий сезон в Континентальной хоккейной лиге предварительно начнется 2 сентября нынешнего года.

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 8

Футбол Продажа «Ньюкасла» может сорваться из-за связи саудитов с «пиратами» Сделка по продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл" консорциуму с участием Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (The Public Investment Fund, PIF) может сорваться.

Экономика Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза. 2

Общество В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней. 17

Общество У главы Удмуртии выявили коронавирус У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях. 215

Общество Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 60

Космос Астрономы изучили облака на экзопланетах Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.