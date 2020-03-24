Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВласти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила во вторник, что сегодня на заседании президиума правительства был принято постановление «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве», которое содержит первый пакет мер антикризисной поддержки столичного бизнеса.
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с чего всё началось

В Москве утвердили первоочередные меры поддержки бизнеса

В столице утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:31

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Ювелирная сеть «585 золотой» объявила о закрытии до 10% своих магазинов по всей стране.
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Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

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