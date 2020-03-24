Коронавирус
Московский КомсомолецВласти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса
Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила во вторник, что сегодня на заседании президиума правительства был принято постановление «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве», которое содержит первый пакет мер антикризисной поддержки столичного бизнеса.
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с чего всё началось
В столице утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:31
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В Москве утвердили первоочередные меры поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:31
Власти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса из-за коронавируса
Агентство Москва08:46
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