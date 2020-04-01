Коронавирус
Российская газетаВласти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019. Пакет мер направлен на то, чтобы упростить доступ малого и среднего бизнеса к субсидиям и кредитам.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Общество
Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции
Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Киберспорт
Virtus.pro объявила об открытии второго состава по Dota 2
Киберспортивная организация Virtus.pro представила второй состав по Dota 2.
Наука
Избыток соли в пище ослабляет иммунитет
Немцы в два раза превышают советы ВОЗ по ежедневному приему соли – пять граммов в сутки, из-за чего у многих граждан повышается кровяное давление.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Происшествия
В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека
Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Хоккей
КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон
Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств
Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Общество
На въездах в Самару начали собираться пробки
Пробки в Самаре оцениваются в два балла.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
Гаджеты
Sony представила новые телевизоры 4K и 8K
Компания Sony анонсировала новую линейку умных телевизоров премиум-класса, в которую вошли 5 моделей, а именно Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Здоровье
Еще один стационар готовится принять заболевших коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на территорию ГКБ с целью осмотра хода работ по перепрофилированию, отметив, что стационар будет готов к 13 апреля.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Заксобрания обсудят объемы финансовых взысканий с граждан В Свердловской области введут штрафы за нарушение режима самоизоляции, введенного губернатором Евгением Куйвашевым.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом.
Происшествия
Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации
В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.