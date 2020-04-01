Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019. Пакет мер направлен на то, чтобы упростить доступ малого и среднего бизнеса к субсидиям и кредитам.
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с чего всё началось

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01

Подробнее о событии

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

РБК05:34

Утвержден второй пакет антикризисной поддержки бизнеса

Газета.Ru03:42

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Коммерсантъ03:55

Банки смогут снизить ставку для МСП до 8% годовых по новой программе

ТАСС04:47

Утверждены новые меры антикризисной поддержки бизнеса

Москва 2404:47

Власти Москвы утвердили второй пакет мер по поддержке бизнеса в условия коронавируса

РИАМО03:33

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение 06:20
Общество

Второй регион России ограничил продажу алкоголя на время самоизоляции

Карелия стала вторым регионом России, где на время действия режима самоизоляции из-за распространения COVID-19 ограничена продажа алкоголя.
РБК вчера в 12:55
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Киберспорт

Virtus.pro объявила об открытии второго состава по Dota 2

Киберспортивная организация Virtus.pro представила второй состав по Dota 2.
Metaratings 06:23
Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

Немцы в два раза превышают советы ВОЗ по ежедневному приему соли – пять граммов в сутки, из-за чего у многих граждан повышается кровяное давление.
RuNews24.ru 30 марта в 03:39
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Происшествия

В Карелии коронавирус заподозрили у третьего человека

Ранее сообщалось, что коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.
РИА Новости 06:18
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарствс объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Общество

На въездах в Самару начали собираться пробки

Пробки в Самаре оцениваются в два балла.
Волга Ньюс 04:54
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
РИА Новости 03:46
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Общество

Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Известия 07:21
Общество

Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку

1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.
Medvestnik.ru 05:25
Гаджеты

Sony представила новые телевизоры 4K и 8K

Компания Sony анонсировала новую линейку умных телевизоров премиум-класса, в которую вошли 5 моделей, а именно Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H.
iXBT.com 01:40
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в Москве с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 16, всего в стране отмечено около 2,5 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Здоровье

Еще один стационар готовится принять заболевших коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на территорию ГКБ с целью осмотра хода работ по перепрофилированию, отметив, что стационар будет готов к 13 апреля.
Москва. Северо-Запад 06:15
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Общество

Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Заксобрания обсудят объемы финансовых взысканий с граждан В Свердловской области введут штрафы за нарушение режима самоизоляции, введенного губернатором Евгением Куйвашевым.
Правда УрФО 06:26
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом.
Piter.tv 05:03
Происшествия

Зараженную коронавирусом украинку задержали в ходе спецоперации

В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней девушки.
Lenta.ru 06:29
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
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