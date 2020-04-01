Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019. Пакет мер направлен на то, чтобы упростить доступ малого и среднего бизнеса к субсидиям и кредитам.
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с чего всё началось

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01

Подробнее о событии

Утвержден второй пакет антикризисной поддержки бизнеса

Газета.Ru03:42

Утверждены новые меры антикризисной поддержки бизнеса

Москва 2404:47

Власти Москвы субсидируют расходы МСП на интернет-продвижение и оплату сервисов доставки

ТАСС03:56

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Коммерсантъ03:55

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

РБК05:34

Власти Москвы утвердили второй пакет мер по поддержке бизнеса в условия коронавируса

РИАМО03:33

Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Биатлон

Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России

Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
RT на русском 06:47
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество

Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля

«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — сказано в сообщении.
RT на русском 30 марта в 11:07
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Энергетика

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Lenta.ru 05:48
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

В Ивановской области вводят режим обязательной самоизоляции

Как уточняется, на данный момент введение каких-либо спецпропусков в регионе не планируется, но при себе нужно иметь паспорт и документ в свободной форме, подтверждающий работу на предприятии, деятельность которого не приостановлена.
REGNUM 07:14
Политика

В Кремле ответили на вопрос о диалоге с Саудовской Аравией по нефти

Диалог Москвы и Эр-Рияда по ситуации на рынке нефти в настоящее время не идет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:50
Общество

В Башкирии ограничили продажу алкоголя

Напомним, с 31 марта в Башкирии введен режим «полной самоизоляции». Кроме того, власти региона планируют ввести пропускной режим.
ИА Красная Весна 04:07
Политика

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре

Европейцы обвинили власти Венгрии в диктатуре Виктор Орбан будет единолично управлять страной.
Экспресс газета 06:09
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

Вести.Ru вчера в 09:03
Общество

Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 07:21
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат

Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 06:57
Происшествия

У девяти сотрудников санчасти МВД в Липецке заподозрили коронавирус

Девять сотрудников липецкой медико-санитарной части МВД России доставили в местный центр диагностики инфекционных заболеваний, сообщили РБК в пресс-службе администрации Липецкой области.
РБК 06:37
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Известия вчера в 04:28
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Экономика

Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты бизнесу для выплаты зарплат

Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
News.ru 30 марта в 10:54
Общество

За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве.
Газета.Ru 04:07
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Общество

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.
Ведомости 06:57
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Происшествия

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

ТВ Центр 07:45
Общество

В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Саратов 24 07:02
Общество

Губернатор Евгений Куйвашев призвал не выходить из дома без паспорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей Среднего Урала не выходить из дома без паспорта в период режима самоизоляции.
АиФ Урал 07:55
Шоу-бизнес

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте

Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте Недавно Матвеев в Инстаграм-проекте "Интервью на удаленке" разоткровенничался на тему личной жизни и вспомнил, как разводился с Сексте.
Вокруг ТВ вчера в 12:51
Здоровье

Коронавирус заменит более опасная инфекция

ToDay News Ufa 07:53
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