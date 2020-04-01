Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019. Пакет мер направлен на то, чтобы упростить доступ малого и среднего бизнеса к субсидиям и кредитам.

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