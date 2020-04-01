Коронавирус
Российская газетаВласти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019. Пакет мер направлен на то, чтобы упростить доступ малого и среднего бизнеса к субсидиям и кредитам.
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с чего всё началось
Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:01
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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
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Шоу-бизнес
Максим Матвеев признался, что он тяжело переживал развод с Яной Сексте
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