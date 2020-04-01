Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019. Пакет мер направлен на то, чтобы упростить доступ малого и среднего бизнеса к субсидиям и кредитам.