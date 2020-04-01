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Российская газетаРоссийская газета
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Международный антикоррупционный портал
  • Вести.Ru4:00
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019. Пакет мер направлен на то, чтобы упростить доступ малого и среднего бизнеса к субсидиям и кредитам.В источнике
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С чего всё начиналось
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Утвержден второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Оно расширит доступ субъектов малых и средних предприятий (МСП) к получению кредитов и субсидий.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:01
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Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

РБК 05:34
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Власти Москвы утвердили второй пакет мер по поддержке бизнеса в условия коронавируса

РИАМО 03:33
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Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Коммерсантъ 03:55
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