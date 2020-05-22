Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии. Основные положения новой системы утвердил мэр Сергей Собянин.
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с чего всё началось

Сергей Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи

Об этом сообщил Сергей Собянин во время селекторного совещания с главными врачами городских клинических больниц, на котором обсудили организацию работы в условиях пандемии.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:19

Подробнее о событии

Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

Российская газета19:06

В Москве утвердили временный стандарт оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

РИАМО15:14

Комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии

Москва 2412:37

Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

РБК15:01

Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту

ТВ Центр13:03

Собянин утвердил временные правила оказания плановой медицинской помощи в Москве

Lenta.ru15:08

Собянин: Комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии

Агентство Москва12:19
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Здоровье

В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса

Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ.
Live24 06:04
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Армия и оружие

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Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

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Общество

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Политика

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Политика

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В законопроекте Путина о патриотическом воспитании в школах нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции

Ранее Путин заявил, что в патриотизме заключается национальная идея страны, но, по словам президента, патриотизм не должен быть "квасным, затхлым и кислым".
Snob.ru 07:20
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Политика

Представители Крыма выступят на заседании Совбеза ООН

На заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа крымская делегация выступит в режиме онлайн, сообщила РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
РИА Новости Крым вчера в 05:51
Общество

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса.
Lenta.ru 21:41
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Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК 21:53
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Игры

Sony проведет ежегодную распродажу Days of Play в начале июня

Компания Sony обозначила сроки проведения ежегодной распродажи игр Days of Play.
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Общество

На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ

Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
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Футбол

Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

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Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
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В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

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Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
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Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом

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В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
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Скандальный контр-адмирал возглавит украинский флот - СМИ

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В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
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Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
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Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
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Сбербанк отменил комиссию за переводы с карты на карту

На территории Северо-Запада Сбербанк запустил новые тарифы по переводам, которые позволяют отправлять суммы до 50 000 рублей в месяц с карты на карту внутри банка без комиссии.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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