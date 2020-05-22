Об этом сообщил Сергей Собянин во время селекторного совещания с главными врачами городских клинических больниц, на котором обсудили организацию работы в условиях пандемии.

с чего всё началось

В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии. Основные положения новой системы утвердил мэр Сергей Собянин.

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