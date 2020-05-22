Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии. Основные положения новой системы утвердил мэр Сергей Собянин.
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с чего всё началось

Сергей Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи

Об этом сообщил Сергей Собянин во время селекторного совещания с главными врачами городских клинических больниц, на котором обсудили организацию работы в условиях пандемии.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы13:19

Подробнее о событии

Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

Российская газета19:06

В Москве утвердили временный стандарт оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

РИАМО15:14

Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

РБК15:01

Собянин утвердил временные правила оказания плановой медицинской помощи в Москве

Lenta.ru15:08

Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту

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Москва 2412:37

Собянин: Комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии

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