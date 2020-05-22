Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВласти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии. Основные положения новой системы утвердил мэр Сергей Собянин.
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с чего всё началось

Сергей Собянин поручил увеличить объемы плановой медицинской помощи

Об этом сообщил Сергей Собянин во время селекторного совещания с главными врачами городских клинических больниц, на котором обсудили организацию работы в условиях пандемии.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:19

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Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии

Российская газетавчера в 19:06

В Москве утвердили временный стандарт оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

РИАМОвчера в 15:14

Комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии

Москва 24вчера в 12:37

Собянин утвердил правила оказания плановой медпомощи в условиях пандемии

РБКвчера в 15:01

Московские больницы окажут плановую помощь по временному стандарту

ТВ Центрвчера в 13:03

Собянин утвердил временные правила оказания плановой медицинской помощи в Москве

Lenta.ruвчера в 15:08

Собянин: Комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии

Агентство Москвавчера в 12:19
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
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Общество

Зачисление в колледжи пройдет по аттестатам

Зачисление в колледжи в текущем году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет.
ТАСС вчера в 11:44
Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
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Общество

Рособрнадзор назвал даты всех ЕГЭ в 2020 году

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня.
Полит.ру 21 мая в 10:53
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Футбол

Вратарь «Минска» рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»

Вратарь «Минска» Артем Леонов рассказал о просмотре в «Зените» и объяснил, почему не подписал контракт с петербургским клубом.
Матч ТВ 02:47
Общество

Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito

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Политика

Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага

Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
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Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv вчера в 07:46
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Экономика

Более 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году

Свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России.
ТАСС 21 мая в 08:32
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
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Общество

В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом

Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 21 мая в 03:46
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Игры

Sony: PlayStation 5 в сто раз быстрее обрабатывает данные, чем PS4

3DNews 20 мая в 12:36
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Здоровье

В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса

Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
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Общество

Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Политика

Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
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Кино

Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении

REGNUM 20 мая в 09:12
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что потепление в Москву придет 25 мая

Первые признаки потепления ожидаются в Москве в понедельник.
ТАСС вчера в 17:12
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Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о «чудовищном» положении артистов из-за коронавируса

Артисты, особенно молодые, оказались в "чудовищной ситуации" из-за пандемии коронавируса, рассказал "Вечерней Москве" продюсер Иосиф Пригожин.
РИА Новости 02:10
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Происшествия

В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве

Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия вчера в 13:29
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Здоровье

Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом

Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна вчера в 14:04
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Наука

Доказано влияние коронавируса на развитие болезней мозга

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Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти

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Общество

Названа новая дата полного открытия детсадов в Калининградской области

Условия для полного открытия детских садов ранее обнародовала Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
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Общество

В Москве ещё 3831 пациент вылечился от коронавируса

RT на русском 02:27
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Политика

WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
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Здоровье

Ещё одну больницу в Калининграде отдали под лечение от коронавируса

В Калининграде решением региональных властей под лечение больных от новой коронавирусной инфекции перепрофилирован Центр специализированных видов медицинской помощи (ЦСВМП) на улице Барнаульской.
Русский Запад вчера в 22:45
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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