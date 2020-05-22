Коронавирус
Российская газетаВласти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии. Основные положения новой системы утвердил мэр Сергей Собянин.
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с чего всё началось
Об этом сообщил Сергей Собянин во время селекторного совещания с главными врачами городских клинических больниц, на котором обсудили организацию работы в условиях пандемии.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:19
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Комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии
Москва 24вчера в 12:37
Собянин утвердил временные правила оказания плановой медицинской помощи в Москве
Lenta.ruвчера в 15:08
Собянин: Комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии
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