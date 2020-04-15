Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в своём блоге. «Сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», — написал мэр.
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Собянин утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в Москве

ТАСС10:10

В Москве будет запущена беспрецедентная программа кредитной поддержки МСП

ТВ Центр10:09

Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом

Агентство Москва09:57

Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06

Собянин утвердил третий пакет поддержки бизнеса в Москве

РБК09:56

Программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса запустят в Москве

Вечерняя Москва10:20

Собянин рассказал о субсидировании по ранее взятым кредитам МСП

РИА Новости10:05
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru 09:18
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Политика

В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов

Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
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Кино

«Губку Боба» перенесли на август

Кинокомпания Paramount перенесла релиз мультфильма "Губка Боб в бегах (Губка Боб 3)".
ИА InterMedia 05:52
Авто

Автомобили, купленные в кризис, меньше теряют в цене

Автомобили, купленные накануне или во время кризиса, теряют в цене меньше, чем те, которые были приобретены в докризисное время.
Автоновости дня 03:00
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Общество

В 65 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса на 15 апреля, только за последние сутки COVID-19 выявили у 3388 пациентов в 65 регионах страны.
REGNUM 05:54
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Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом

Российская газета 03:53
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Армия и оружие

В Санкт-Петербурге спущены на воду два патрульных катера «Раптор»

Санкт-Петербург, 15 апреля 2020, 16:16 — REGNUM Два новых патрульных катера типа «Раптор», предназначенных для Балтийского флота, спущены на воду в Санкт-Петербурге, сообщает 15 апреля пресс-служба ВМФ России.
REGNUM 09:16
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости 06:06
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Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
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Экономика

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

Напомним, ранее в интервью телеканалу РБК Кудрин рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц в российских банках.
REGNUM 08:44
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
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Гаджеты

Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G

Honor, бренд китайской организации Huawei, представил флагманские модели Honor 30.
ToDay News Ufa 09:20
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Политика

На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России

REGNUM 00:32
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Транспорт

Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру

Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
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Наука

Наноколлайдеры подтвердили существование энионов

В двумерных системах изменение фазы может отличатся от 0 и π, что означается существование другого типа частиц, называемый энионами, которые в свою очередь обладают дробной статистикой.
N+1 вчера в 07:32
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Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости вчера в 06:00
Происшествия

Угнанный Toyota Land Cruiser нашли спустя 18 лет

Российская газета 08:01
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Политика

Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС

Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнёров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.
News.ru вчера в 09:24
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Происшествия

В Карелии возбуждено уголовное дело за фейк про коронавирус

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.
Daily 09:02
Финансы

ЦБ объяснил отток ликвидности из российских банков в марте

Отток ликвидности из российских банков в марте 2020 года был связан с ростом спроса на наличные в условиях повышенной неопределенности; когда ситуация стабилизируется, эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений, прокомментировал Банк России.
Интерфакс 08:35
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Здоровье

Во Владимире открыли инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

На сегодняшний день уже открыты инфекционные госпитали в городах Карабаново и Гусь-Хрустальном, а также завершено оснащение инфекционного корпуса Муромской городской больницы №3. 16 апреля планируют открыть ещё один инфекционный корпус Центральной городской больницы в Коврове.
Довод 09:15
Общество

Мэрия Москвы ослабила налоговый режим

Власти города анонсировали новые меры поддержки пострадавших предпринимателей Мэрия Москвы пообещала кинотеатральным сетям, отельерам, организациям дополнительного образования, компаниям, занимающимся организацией санаторно-курортного лечения, а также операторам выставок и конференций дать отсрочку до конца текущего года на уплату авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество.
Коммерсантъ 10:16
Общество

Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
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Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
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Экономика

Ритейлеры потеряли 1,4 млрд рублей на утилизации портящихся продуктов

Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко сообщил, что у ритейлеров образовался избыток скоропортящихся продуктов с истекающим сроком годности, дополнительные расходы на утилизацию которых в марте составили почти 1,4 млрд рублей.
Давыдов.Индекс 06:27
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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