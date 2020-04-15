Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сообщил в своём блоге. «Сегодня я подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса», — написал мэр.

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