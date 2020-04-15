Коронавирус
Информационный центр Правительства МосквыСобянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса
«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
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Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06
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Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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