Коронавирус

Информационный центр Правительства МосквыИнформационный центр Правительства МосквыСобянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса из-за коронавируса

ПРАЙМ09:59

Собянин утвердил третий пакет поддержки малого и среднего бизнеса в Москве

ТАСС10:10

Помощь в кредитовании: в столице приняли третий пакет мер поддержки бизнеса

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:06

Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса

Москва 2410:14

Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом

Агентство Москва09:57

Программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса запустят в Москве

Вечерняя Москва10:20

Эксперт: поддержка Москвы позволит отелям сократить до 25% расходов

РИА Новости11:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1K
Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Известия 08:45
1,5K
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
3,1K
Футбол

Игроки «Ювентуса» Матюиди и Ругани излечились от коронавируса

RT на русском 09:34
1
Здоровье

Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков

По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
4
Здоровье

64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома

64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
Происшествия

На Украине возле больницы произошёл взрыв

REGNUM 11:09
4
Общество

Собянин пообещал усилить контроль за наличием пропусков

Контроль за наличием у жителей Москвы цифровых пропусков будет усилен, пообещал мэр столицы Сергей Собянин.
Lenta.ru 11:07
Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
122
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,1K
Общество

В России создали карту бизнеса, терпящего бедствие

Любой предприниматель может самостоятельно внести данные на карту: адрес, описание проблемы, количество рабочих мест, находящихся под угрозой сокращения, а также меры, которые помогут спасти бизнес.
Свойкировский.рф 04:35
3
Шоу-бизнес

Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ

Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
4
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
381
Космос

Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили

Популярная механика 09:35
Гаджеты

Apple представила дешевый iPhone SE

«Дешевый» iPhone имеет стеклянный корпус с рамкой из металла, который защищен от воды и пыли.
Lenta.ru 11:09
Общество

Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом

Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
Волга-Медиа вчера в 22:18
70
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отметила день рождения в прямом эфире без мужа

Кристина Асмус с семьей придерживается строгого режима самоизоляции. Делать исключение актриса не стала даже в день рождения.
StarHit.ru вчера в 14:20
1
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
8
Общество

За последние сутки в РФ подтверждено 3388 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на территории РФ было зарегистрировано 3388 новых случаев заражения в 65 регионов.
Мойка78 03:38
456
Футбол

Снятие «Армавира» выводит «Торпедо» в лидеры первенства ФНЛ

Матч ТВ 05:12
1
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,2K
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
493
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 08:40
2,8K
Армия и оружие

Боевики на юге Сирии сложили оружие и сдались в плен САА

ФАН 08:26
1
Происшествия

В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
5
Автоспорт

Источники: Команды поставили Хэмилтону и Феттелю ультиматумы

По информации источников Motorsport.com в командах, Ferrari и Mercedes соответственно уже выдвинули гонщикам свои предложения и ждут от них ответа до конца апреля.
Motorsport.com Россия 06:10
Гаджеты

Xiaomi делает неубиваемый смартфон Comet с защитой IP68. Появились фотографии прототипа

iXBT.com 09:44
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем

Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
16
Общество

Василий Уткин вызвал Владимира Соловьева на рэп-баттл

Спортивный журналист Василий Уткин вызвал телеведущего Владимира Соловьева на рэп-баттл. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
РБК 06:39
1K
Происшествия

В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости вчера в 01:59
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное